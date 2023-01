Dadis Camara se justifie : "Pourquoi je ne veux pas me confronter avec Toumba et cie..."

CONAKRY-Avant de commencer l’interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara, maître Paul Yomba Kourouma avait promis d'«achever » cet accusé dans le massacre commis au grand stade de Conakry en septembre 2009.

C’est dans ce contexte de fortes tensions que le duel entre l’avocat de Toumba Diakité et l’ancien président de la transition a débuté ce lundi 16 janvier 2023. Eh bien, même si cette joute verbale a été moins violente qu’on ne le pensait, il faut dire qu’elle a donné lieu à des révélations croustillantes et d’accusations aussi.

D’abord, c’est l’accusé qui, à l’entame a lâché une bombe révélant que si maître Paul Yomba Kourouma lui voue une haine viscérale et continue de le clouer au pilori devant les médias, c’est parce qu’il a refusé de le nommer ministre. Une révélation qui l’avocat a tenté botter en touche. Et maître Paul Yomba de répliquer révélant plus loin que le capitaine Moussa Dadis Camara était aux abords du stade lors de la perpétration du massacre et observait les choses de près.

Selon l’avocat de Toumba Diakité, l'ancien président qui était en compagnie d’agents des services de renseignement civil et militaire, auraient pris attache auprès de la piscine Marocana (à quelques mètres du stade), à Dixinn. « Arrivé là, il a fait un rituel, que je ne veux pas dévoiler ici pour la pudeur...», a laissé entendre l'avocat de Toumba Diakité.

La contre-attaque de Dadis ne s’est pas fait attendre. « Ce que vous dites est grave. Si on n'était pas devant un tribunal, cette accusation pouvait même susciter à une plainte parce qu’elle est très grave. Aucune preuve n'est avec vous, en votre qualité de grand avocat pénaliste, si vous parlez comme ça devant une telle cour... Moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir », a lâché Moussa Dadis Camara, à l'endroit de Me Paul Yomba Kourouma.

Êtes-vous prêt à une confrontation ? enchaîne l'avocat. Et Dadis de répondre tout en se justifiant: « Avec qui et sur quoi ? Ce sont des allégations. Je ne suis pas prêt à une confrontation. Ils (avocats de la défense de Toumba), peuvent aller fabriquer des menteurs pour venir s'arrêter ici mentir sur moi ».

Plus loin, maître Paul Yomba Kourouma soutient qu’avant son départ pour le stade, après avoir empêché Dadis de sortir, son client Aboubacar Sidiki Diakité était visé par un plan d'élimination, émanant de son patron de l'époque. Selon l’avocat, Dadis aurait dit au colonel Moussa Tiégboro Camara et à Marcel, de le poursuivre afin de l'abattre.

« Ce sont des allégations », rétorque l’accusé qui renchérit en disant qu’il ne répond pas à ces genres de questions. Le duel va se poursuivre ce mardi 17 janvier 2023 au tribunal criminel de Dixinn.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com