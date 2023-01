Conakry : Ans-T Crazy déféré et placé sous contrôle judiciaire…

CONAKRY-Accusé de viol sur mineur, l'artiste Ans-T Crazy a été déféré et placé sous contrôle judiciaire dans la soirée de ce lundi 16 janvier 2023, après quelques jours passés entre les mains des officiers de police judiciaire.

Le dossier a été transféré au parquet du tribunal de première instance de Dixinn avant d’être confié à un juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire. L’artiste a été placé sous contrôle judiciaire pour la suite de l’enquête.

« Le dossier a été orienté au cabinet du doyen des juges d'instruction qui l’a examiné sereinement. Le juge a été très courageux, il a fini par placer sous contrôle judiciaire, monsieur Ansoumane Traoré (Ans-T Crazy).

Ce n'est que le triomphe du droit et non pas d’une personne. Pour le moment, c'est la procédure d'instruction qui est ouverte. On ne peut parler d'aucun procès pour le moment...», a exprimé Me Abdramane Dabo.

Ans-T Crazy est accusé d'avoir violé une fille de moins de 18 ans, suivi d'une grossesse qui aurait abouti à un avortement.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com