Guinée : Le Tribunal du Travail, "parent pauvre" de la Justice ?

CONAKRY-Le Tribunal du Travail a besoin de plus d’attention des autorités. Logée dans l'enceinte du Tribunal de première instance de Mafanco, cette juridiction n’arrive pas à jouer pleinement son rôle. Et pour cause, il manque de local approprié. L’environnement de travail est extrêmement difficile. Le personnel est coincé dans trois réduits (bureaux) où il traite toutes les affaires de sa compétence.

Cette importante juridiction d'exception est chargée, entre autres de trancher sur des différends individuels qui naissent entre employeur et salarié à l'occasion de la conclusion, de l'exécution, de la suspension, de la modification, de la rupture ou de la cessation du contrat de travail.

A l’image des autres tribunaux du pays, il devrait tenir régulièrement ses audiences pour évacuer rapidement les dossiers pour lesquels il est saisi par les citoyens ou autres personnes morales.

Hélas, par manque de local approprié, le tribunal de travail ne tient qu’une seule audience par semaine. Les vendredis. Ce n’est pas tout. Cette juridiction ne compte que trois bureaux pour l’ensemble de son personnel et les dossiers portés à son niveau. Un environnement qui ne facilite pas le travail en toute sérénité, a constaté un reporter d’Africaguinee.com.

Lueur d’espoir

Toutefois nous apprend-on, le vendredi 06 janvier 2023, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des Droits de l'Homme Monsieur Alphonse Charles WRIGHT a visité certains Tribunaux de Conakry, parmi lesquels a figuré le Tribunal du Travail de Conakry.

A l'occasion de cette première visite, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des Droits de l'Homme et son cabinet ont constaté avec beaucoup de surprise et de regret qu'une si importante juridiction reste encore après plusieurs décennies, sans un local approprié et convenable.

Alphonse Charles WRIGHT a toutefois promis de trouver une solution à ce problème de local du Tribunal du Travail de Conakry à la fin de ce mois de janvier 2023 comme ce fut le cas avec le Tribunal pour Enfants de Conakry qui était confronté aux mêmes problèmes.

Au Tribunal du Travail de Conakry, tous les espoirs et les regards sont rivés désormais vers le Garde des Sceaux.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28