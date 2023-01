Guinée : Le CNT donne son feu vert pour la ratification de deux accords de financement

CONAKRY-Réunis en plénière ce lundi 16 janvier 2023 dans la salle de l’hémicycle, les Conseillers Nationaux ont examiné et adopté un accord de prêt entre la Guinée, la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD).

Ce prêt portant sur 50 millions d'unité de compte (UC) est constitué d’une partie don de 21,62 millions UC et 28,38 millions UC remboursable sur une période de 30 ans après un différé d’amortissement de 10 ans, a expliqué l’Honorable Fatima CAMARA, rapporteure de la ‘’Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire’’.

Ce prêt vise à financer le projet d’amélioration d’accès à l’électricité dans quatre préfectures du pays. A savoir Kankan-Kérouané (Haute Guinée) et Beyla-Lola (Guinée forestière).

« Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Amélioration de l’Accès à l’Electricité à Moindre Coût, initié par le Gouvernement et visant l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030, et compte tenue de la haute concessionnalité de ce financement composé d’un don de 21,62 millions d’UC sur les 50 millions d’UC, soit 43,24%, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire vous invite à autoriser sa ratification », a lancé la conseillère.

Le deuxième accord porte sur le financement du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger PIDACC-Guinée. Il vise à améliorer la résilience des populations et des écosystèmes du Bassin du Fleuve Niger par une gestion durable des ressources naturelles, et d’autre part au renforcement de l'intégration régionale des neufs pays membres (Guinée, Burkina Faso, Benin, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Cameroun, Tchad, Nigeria).

L’adoption de ces deux accords s’est tenue en présence des Ministres du Plan, de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine, Rose Pola PRICÉMOU et celui de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Seydouba SOUMAH.

Nous y reviendrons !

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com