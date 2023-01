Charles Wright : "Les coordinations régionales ne doivent pas s’immiscer dans les affaires judiciaires…"

KINDIA-Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ne veut plus d’immixtion des coordinations régionales dans les affaires judiciaires.

Charles Alphonse Wright qui a entamé ce lundi 16 janvier 2022, une tournée à l’intérieur du pays, s’est entretenu avec le grand imam de Kindia Elhadj Mamoudou Camara et des notables de cette région.

Le garde Sceaux a livré un message clair : « Les coordinations régionales doivent aller dans le sens de renforcer l’unité nationale et la solidarité et non de s’immiscer dans les affaires judiciaires », a déclaré le ministre.

Porteur d’un message du colonel Mamadi Doumbouya, Charles Alphonse Wright a prêché la réconciliation de tous les guinéens. « Comme il (le président, ndlr) aime à le dire la justice sera la boussole qui guidera tous les guinéens », a martelé le ministre hôte.

Et d’ajouter : «Il m’a instruit de venir écouter les populations de Kindia pour voir comment cette boussole se comporte avec eux », a indiqué le garde des sceaux, affirmant que les affaires domaniales est une préoccupation majeure pour le département.

Nous y reviendrons !

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com