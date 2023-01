Raphaël M'Pouna : "Comment Loni Alotène, résistant Coniagui a perdu son territoire…"

KOUNDARA-Après avoir mis en déroute les peuls puis les premiers envahisseurs blancs dirigés par Mont Gorgé en 1902, le chef de la province de Sud où Itchou (actuel Youkounkoun) était le chef-lieu, a été à nouveau attaqué. C'était en 1904. Lors de cette bataille de trois jours, Loni Alotène a perdu son territoire. Mais Comment ?

Dans cette dernière partie de notre reportage, Monsieur Raphaël M'Pouna Kobaé, enseignant-chercheur, fils résident à Youkounkoun nous a raconté la suite de l'histoire du résistant Coniagui, Loni Alotène. Explications.

"C'est après cette guerre au cours de laquelle Mont Gorgé est mort, que les rescapés ont fui pour regagner Boussoura. Ils ont fait le rapport à Gaoual qui à son tour a dressé un rapport à sa hiérarchie.

Ainsi, ils ont préparé les représailles. Ils sont revenus en force attaquer la province du Sud. Itchou, l’invincible est tombé. Mais c’est Mont Gorgé qui est venu le 17 janvier 1901 déclarer la guerre. En 1902, il est resté sur le champ de bataille. Après sa mort, les sont revenus en 1904. Cette fois-ci ce n'est pas en passant par Boussoura ni Gaoual. Mais plutôt par la Casamance, pays Badiaranké.

Les Badiarankés font partie du groupe Tenda avec les Coniaguis et Bassaris. Ils ont passé par Konkobiro après le fleuve, le camp des jeunes de Molo. Chez nous, chaque village a un camp de jeunes. Ils sont sortis dans les camps de jeunes Momo accompagnés des Badiarankés dont Molo. Si vous entendez ici des gens Molo, c'est venu du Badiaranké. Ce sont des jeunes qui avaient accompagné les autres (blancs) venus attaquer Itchou.

Aussitôt, il y a eu rassemblement dans le camp. Les gens se sont réunis et les blancs ont décliné leur objectif. Le chef de village de là-bas a donné son accord sans même informer les autres villages environnants. Il a même pris le drapeau (Français.).

Après deux jours de concertation, les envahisseurs blancs ont demandé où se trouvait le village Itchou. C'est comme ça que le chef de village a mandaté une délégation pour aller dire au chef de la province du Sud qu'il a des étrangers sans préciser quels genres d'étrangers. Le même soir, ils ont préparé des gens qui étaient à l’orée de la forêt avant Itchou. C'est là que les gens venus par Momo ont pris position pour l'attaque d'Itchou.

Le lendemain, ils sont mené l’assaut contre Itchou vers l’aube. Ces nouveaux envahisseurs étaient venus cette fois-ci avec des armes plus modernes que ceux de 1902. Dès après les premières sommations, Loni Alotène aussi a tapé sa tabala et sifflé sa flûte pour informer les autres villages qu'il y a eu attaque encore. Ce fut donc la course aux armes, et immédiatement c'était la guerre.

Selon les parents, il y a une éclipse solaire. Mais au cours de cette attaque, il y a eu beaucoup plus de Coniaguis qui tombaient. A la suite de ça, les vieilles se sont retrouvées pour aller voir Alotène. Ils lui ont dit : attention, tu ne fais que perdre ta population avec cette guerre. Mieux vaut céder que de continuer. Il leur a répondu : je ne le ferai pas. Il a ajouté que les aïeux ne lui ont pas laissé cette mission et que quoiqu’il advienne il va continuer à se défendre. Il y a une chanson à l'époque qu’on entonnait pour galvaniser les jeunes à répondre contre l'envahisseur. La bataille fut rude.

Après deux jours de combat, au troisième les vieilles sont encore revenues voir Alotène pour lui dire : cette fois-ci nous ne retournerons pas tant qu'on n'a pas une réponse claire. C'est ainsi qu'il a convoqué ses Mansarins (soldats) devant elles et a déclaré ceci : moi, à cause de vous tous, je ne veux pas que la population perde davantage. Les vieilles sont venues me demander d'arrêter la guerre, je vous laisse la latitude de décider. Mais moi je ne serai pas pris par un blanc. Il a arrosé une fois, deux fois, trois fois et puis il a disparu. Il ne s'est pas rendu et n'a pas été capturé.

Les blancs venus en représailles après Mont Gorgé (tué en 1902), ont pris la tête d'un autre vieux qu’ils ont tué pour aller dire à leur chef qu'ils ont eu la tête de Alotène alors que ce dernier était déjà parti. C'est comme ça que son territoire a été occupé par les colons blancs", a expliqué M. Raphaël M'Pouna.

Siddy Koundara Diallo

De retour de Youkounkoun,

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 610020939