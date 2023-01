Retour des civils au pouvoir dans deux ans: Deux annonces phares du Gouvernement pour "écarter" les doutes…

CONAKRY-Ouverte le 05 septembre 2021, la transition en cours en Guinée est censée finir dans deux ans (à compter du 1er janvier 2023, selon la junte). Colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la transition promet d’organiser d’élections, inclusives, crédibles, libres et transparentes.

Alors que le compte à rebours a déjà commencé, certains au sein de l’opinion commencent à mettre des doutes quant à la possibilité de respecter cette échéance avec l’exécution des dix points inscrits dans le chronogramme dans le délai indiqué (24 mois). Pour les sceptiques, il n’y a pas encore de véritables actes posés pour le retour des civils au pouvoir dans deux ans.

Face à ces inquiétudes, le gouvernement tente de rassurer, écartant toute incertitude. Le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo assure que par exemple que l’élaboration du fichier électoral a déjà commencé, alors que Mory Condé quant à lui annonce que la rédaction de l’avant-projet de la nouvelle constitution a déjà démarré.

Fichier électoral

« Nous avons trois éléments clefs : Il y a le recensement et la constitution du fichier, l’élaboration des textes juridiques ensuite les élections. Sans les deux premiers éléments (constitution du fichier et les textes juridiques), il n’y a pas d’élections. L’élaboration du fichier électoral est en cours. On ne voit quelqu’un qui dit que les 10 points ne sont pas tenables. Ils sont bien tenables. Ce sont des personnes responsables qui travaillé sur ces éléments et les ont validés », a assuré le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo.

Constitution

"Nos équipes et celles du Ministère de la justice sont en train de travailler sur les avant-projets de plusieurs textes de lois, notamment la Constitution. Tous les textes de lois dont on aura besoin pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel sont concernés. Une fois que ces documents seront prêts nous allons les envoyer au CNT avant de passer à l'adoption", annonce Mory Condé, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation

A suivre…

Africaguinee.com