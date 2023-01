Guinée: Que cache la publication des photos d’Alpha Condé depuis la Turquie?

CONAKRY-Après son message de vœux de nouvel an, qui avait ravi la vedette à tous les autres vœux exprimés par les figures politiques du pays, Alpha Condé fait encore parler de lui ! Des clichés de l’ancien Chef de l’Etat ont été diffusés sur la toile ce samedi 14 janvier 2023. Prises à travers des plans différents, les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. On y voit l'ancien dirigeant guinéen habillé en t-shirt, téléphone en main, montre bien vissée. Il se trouve dans un salon bien feutré peint en blanc.

Depuis la publication des ces photos, chacun y va de son commentaire. On y voit même des plus farfelus. Mais que nous apprennent véritablement ces clichés du président déchu ? Africaguinee.com a analysé.

Alpha Condé est officiellement est en séjour médical à Istanbul depuis mai 2022. Avant son départ de la Guinée, il avait obtenu le feu vert de la junte pour son voyage dont la durée n’avait cependant pas été précisée par les autorités de la transition. Pour beaucoup, son séjour s’apparente désormais à un exil alors qu’en Guinée il est cité dans de nombreux sulfureux dossiers liés aux onze années de sa gestion. Crimes économiques, crimes de sang…son casier est bien rempli dans les placards des différents parquets de Conakry. Un mandat d’arrêt (qui a peu de chances d’aboutir) pèse sur lui.

A propos des clichés abondamment partagés, il faut dire que leur diffusion intervient (comme c’est souvent le cas) dans un contexte où des rumeurs alarmistes sur l’état de santé de l’ancien président, ont été propagées çà et là. Le but serait-il donc pour rassurer l’opinion qu’il se porte (non pas comme un charme) mais tout de même il peut se mouvoir, téléphoner, suivre la télé et même…marcher. Ce n’est pas à négliger pour un homme âgé de 84 ans ajoutés à l’usure du Pouvoir et un séjour carcéral lorsqu’il était opposant. Ce qui est évident, si le but de la publication de ces photos est de rassurer les guinéens, là sur le coup on serait tenté de dire la com a bien marché.

D’anciens proches collaborateurs du président déchu confirment à Africaguinee.com que les photos auraient été prises ce matin. S’il est difficile de vérifier l’exactitude de cette confirmation, une chose est cependant certaine : Alpha Condé était bel et bien consentant pour la prise des photos. Les trois positions (assise, arrêté) le confirment.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112