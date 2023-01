FDSI : remise des caisses humanitaires aux directeurs régionaux pour l’intérieur du pays

La Direction Générale du Fonds de développement social et de l’indigence FDSI a procédé ce vendredi 13 janvier 2023 à la remise des caisses humanitaires à ses Directeurs Régionaux afin de les déployer à l’intérieur du pays.

cette remise s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de déploiement des caisses humanitaires entamée par la Direction Générale du Fonds de développement social et de l’indigence FDSI en faveur des indigents sur toute l’étendue du territoire national.

La cérémonie de remise de ce vendredi 13 janvier 2023 ,a été présidée par Madame la Directrice Générale adjointe du FDSI, Mme Aïcha Nadjeen Sylla.

Dans son intervention, la Directrice Générale adjointe du FDSI a rappelé aux Directeurs Régionaux l’importance de cette campagne de déploiement des caisses humanitaires dans les institutions de la république et les services publics et privés partout en Guinée .

« Ces caisses sont faites pour inviter les personnes de bonne volonté à contribuer pour la cause des indigents. Donc, elles seront déposées dans les services publics et privés du pays. Les fonds seront récoltés chaque trois mois sous la vigilance d’un huissier de justice et seront versés dans au trésor public pour être mis à la disposition des indigents », a expliqué Aïcha Nadjeen Sylla.

Poursuivant, la deuxième personnalité du FDSI a remercié le président de la république, chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumabouya qui ne cesse d’apporter son soutien à cette Direction Générale à travers le ministère de la proposition féminine de l’enfance et des personnes vulnérables. Aïcha Nadjeen Sylla a aussi remercié le Directeur Général du FDSI, pour led réformes engagées depuis sa prise de fonction à la tête de la Direction Générale du FDSI.

Pour la journée d’aujourd’hui ,chaque Région administrative a reçu 11 caisses humanitaires .

Par ailleurs, les Directeurs RÉgionaux du FDSI ont promis de veiller d’agir dans le respect total des consignes données par le Directeur Général du Fonds de développement social et de l’indigence ,Lansana Diawara.

« Nous avons bien écouté notre DGA et le message est bien compris. Nous aussi, une fois dans nos régions, on fera de tel sorte que ces caisses soient bien utilisées et nous veillerons strictement à leur entretien. A chaque trois mois, comme madame la DGA a indiqué, on invitera les autorisés de nos locales et un huissier sera présent pour récolter l’argent obtenu en faveur des indigents qui sera versé au trésor public », a déclaré Mamoudou Touré avant de remercier lui aussi le Directeur Général du FDSI, Lansana Diawara qui se bat pour le bien être des personnes indigentes.

À noter que cette démarche résulte de la politique sociale inclusive instituée par le CNRD et son Président,Colonel Mamadi Doumbouya à travers le ministère de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables.

Cellule de communication du FDSI