Enquête-Vie de couple : Ce qui a causé "l’expulsion" de Oumou Sabana Sow à Lambanyi

CONAKRY- C’est une autre rocambolesque histoire d’un couple divorcé qui s’est retrouvée à la place publique, après celle Hadja et de Tahirou Sow. Au cœur de ce bras de fer qui a fini par exploser et envahir les médias et les réseaux sociaux, l’exécution d’une décision de justice. Thierno Mamoudou Barry et Oumou Sabana Sow se sont mariés en 2007.

L’entente entre les deux conjoints qui s’étaient jurés le meilleur pour l’éternité n’aura pas fait long feu. Le couple a eu quatre enfants. Mais les problèmes surgissent et s’aggravent au fil du temps. Leurs désaccords finissent par se retrouver devant la justice qui a tranché. Explication.

Le jeudi 5 janvier 2023, Oumou Sabana Sow, mère de quatre (4) enfants a été expulsée de force de son domicile sis dans le quartier Lambanyi Wareyah, dans la commune de Ratoma, par des gendarmes qui, selon elle, auraient agi sous les ordres de son ex-époux et du grand-frère de celui-ci.

Ce jour, elle avait confié aux médias dont Africaguinee.com que la cause serait liée aux malentendus entre elle et Thierno Mamoudou Barry, son mari, qui d'après elle, l'aurait abandonné avec ses enfants, au profit d’une femme suisse. Au micro d’Africaguinee.com, cette mère de quatre enfants avait expliqué que sa mésaventure avec son ex-mari a débuté dès après son mariage en 2007.

Ce n’est pas tout. En plus de son expulsion, Oumou Sabana Sow avait aussi accusé son ex époux d’avoir renié certains de ses quatre (4) enfants. Parlant du cas particulier de l’expulsion dont elle a été victime, Oumou Sabana Sow a ajouté également que l’autre cause serait due au fait qu’elle soit mariée alors qu’elle était encore mineure sans obtenir un acte officiel de mariage.

« C’est mon mari et son grand frère qui ont envoyé des gendarmes chez moi pour m’expulser. Et pourtant j’ai un avocat et un huissier de justice, mais je ne sais quand est-ce ils ont obtenu le droit de venir m’expulser. Ils ne m’ont même pas laissé prendre mes bagages, c’est eux-mêmes qui ont pris tout pour mettre dans un camion. La cause de tout ça, ce qu’on s’était marié alors que j’avais 14 ans. Je n’ai pas eu un acte de mariage. A l’époque je lui avais demandé de faire un acte de mariage mais il m’avait dit d’attendre jusqu’à ce j’ai mes18 ans. On a eu quatre enfants ensemble dont trois garçons et une fille. On m’expulse avec mes enfants qui étudient », a expliqué Oumou Sabana Sabana Sow avant d’ajouter que son mari a corrompu les juges au niveau tribunaux pour obtenir raison sur elle.

« C’est eux qui ont porté plainte contre. Nous sommes allés en justice, mais comme ils ont l’argent, ils ont corrompu les juges et ils ont eu raison sur moi. Les juges ont ordonné mon expulsion. Je ne sais plus quoi faire », a-t-elle accusé avant de lancer un appel à l’opinion.

« J’invite les uns et les autres de voir ma situation, d’arrêter de donner en mariage les filles de moins de 18 ans et d’exiger toujours les documents de mariage pour les couples. Parce que personnellement, mon ex-mari a dit à la justice qu’il n’y a pas de mariage entre nous, que nous étions des simples concubins et il est allé jusqu’à dire qu’il n’est pas le père de certains de nos enfants », a soutenu Oumou Sabana Sow.

Elle accuse son ex-mari d’avoir coupé la dépense. « Il est resté pendant deux ans sans envoyer les dépenses des enfants sans également payer leurs frais de scolarité. C’est en 2022 qu’il a repris d’envoyer les dépenses des enfants et de payer leurs frais de scolarité mais ça aussi il n’envoie que ce qu’il veut et quand il veut et non ce qui va suffire. Lorsqu’il avait arrêté d’envoyer les dépenses, ce sont mes frères qui me prenaient en charge, ça aussi il avait dit qu’il allait rembourser mes frères mais il ne l’a pas fait jusqu’à mon expulsion. C’est son grand frère qui a supervisé mon expulsion alors que lui (mon mari) est actuellement à Conakry ici avec sa deuxième femme et ses enfants, une européenne. Mes enfants peuvent en témoigner, leur père ne les considère plus, il ne les appelle pas et il ne les regarde même pas », raconte-t-elle.

Pour prouver à son ex-mari qu’il est le père de tous les quatre enfants, Oumou Sabana Sow demande à Thierno Mamoudou Barry de faire un test ADN avec ses enfants.

« Comme il dit qu’il n’est pas le père de certains de mes enfants, alors je demande à toutes les personnes de bonne volonté de m’aider à faire le test ADN des enfants avec leur père. Comme ça après le test il sera rassuré qu’il est leur père et moi mon honneur sera lavé », a lancé Oumou Sabana Sow.

De la version Thierno Mamoudou Barry

Africaguinee.com a réussi à entrer en contact ce mardi 10 janvier 2023 avec M. Mamoudou Barry, l’ex-mari de Oumou Sabana Sow. M. Barry n’est pas venu des mains vides pour contredire les accusations de son ex-femme. Preuves à l'appui (copies des arrêts de justice, copies de pension alimentaire, reçus de frais de scolarité des enfants…), ce guinéen de la diaspora livre sa version des faits.

Unis depuis 2007, le désaccord a débuté en 2020, les deux conjoints, selon Thierno Mamoudou Barry qui précise qu’un moment donné, dame Oumou Sabana Sow a tenu mordicus à le rejoindre dans sa chambre, dans une matinée. Il aurait refusé pour éviter d’exhumer les vieux démons (soulever des problèmes antérieurs qui ont secoué leur union dans le passé). Face au refus d'être acceptée à l'intérieur, elle s’est blessée.

« Elle saignait beaucoup. Mon jeune frère m'a alerté urgemment et je suis sorti de ma chambre avec mon pyjama pour la secourir. On l'a conduite dans un hôpital situé à Nongo et la prise en charge a été effectivement faite. De retour à la maison, j'ai convoqué une réunion avec sa famille qui vit à Conakry, en vue d'éviter d'autres éventuels problèmes. Par endroit, je voulais savoir aussi la cause qui a fait qu'elle s'est blessée pour que j'endosse la responsabilité. Bref, elle a présenté ses excuses. Mais j'ai insisté en disant que je voulais savoir au juste, ce qui l'a amené à passer à cet acte affreux, pourtant, dans la journée de ce jour, nous n'étions pas en désaccord. Elle a finalement avoué avoir fait cela sans cause réelle. Mais j'ai fini par comprendre que comme elle n'a pas réussi à m'éliminer, elle voulait se tuer elle-même pour que je sois indexé comme auteur du crime. C'est dès ce jour que j'ai décidé de ne plus passer la nuit auprès d'elle de peur de me faire tuer un jour », a expliqué l'époux de dame Oumou Sabana Sow, dans un premier temps.

Après ce scénario, il a décidé de renvoyer son épouse. Néanmoins, Thierno Mamoudou Barry l'a rassurée qu'elle pourrait habiter dans son nouveau domicile situé à Yattaya (banlieue nord de Conakry), tout en s'engageant de prendre en charge ses dépenses et celles de ses enfants, y compris les frais scolaires. Là également, dame Oumou Sabana Sow se serait opposée à cette proposition.

« Du coup, la maison (à Lambanyi où Oumou Sabana Sow vivait, Ndlr), était invivable pour mes parents. Elle empêchait mes parents d'accéder à mon domicile. Elle proférait régulièrement des injures envers ceux-ci. Elle avait des problèmes avec mon frère qui loge à côté. Elle est partie dire à la gendarmerie que mon frère garde des armes de guerre à la maison en 2021. Ceux-ci sont venus fouiller, mais ils n'ont rien trouvé. Il y a trop de non-dits dans cette affaire, mais je ne parle que des faits récents », a signalé monsieur Barry.

Phase des procès

L'affaire a été envoyée devant le tribunal de première instance de Dixinn, où un procès a été organisé à cet effet. Mais dame Oumou Sabana Sow a échoué face à son époux. Ses avocats ont interjeté appel devant la Cour d'Appel de Conakry, là aussi, échec. Ils n’étaient toujours pas satisfaits donc ils vont se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, qui va également donner raison à son ex-époux.

« Depuis 2020, quand je viens en Guinée, je rentre chez mon frère. Je n'ose même pas mettre pied dans ma maison. Même si j'ai envie de rencontrer les enfants, il y a des soucis. J'ai toujours éviter l'affrontement », a martelé Thierno Mamadou Barry, qui rappelle avoir tenté à tout prix de ramener son épouse au bon raisonnement afin d'éviter des conflits inutiles, mais en vain.

M. Barry précise que son ex-épouse n'a pas été délogée du domicile à Lambanyi, mais il voulait que celle-ci déménage dans sa nouvelle concession à Yattaya, pour qu'il y ait une distance entre elle et ses beaux-parents qu'elle ne cessait d'injurier.

Le jour où la décision de mettre ses affaires hors de ladite habitation a été exécutée, Oumou Sabana Sow aurait livré la mauvaise version aux médias qui ont été sur place, sans pour autant brandir des preuves (décisions de justice et autres), ni donné les contacts de son avocat pour ne pas que celui-ci se prononce sur la bonne version.

Nous y reviendrons !

Une enquête de Oumar Bady Diallo et Dansa Camara

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023