Cellou Dalein Diallo : "Les guinéens sont prêts à me plébisciter dès le 1er tour…"

CONAKRY- C’est un homme politique convaincu de sa victoire aux prochaines élections qui s’est adressé ce samedi 14 janvier 2023 à ses partisans. Cellou Dalein Diallo a affirmé qu’avec des élections libres, crédibles et transparentes, il sera plébiscité dès le premier tour. Cet optimisme cache tout de même une inquiétude qu’il n’a pas manqué de souligner.

La volonté de certaines personnes d’écarter des candidats. D’où son appel vis-à-vis de ses partisans de s’armer de courage pour poursuite le combat. Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) prévient qu’aucune élection ne sera organisée sans la participation de son parti.

« L'Ufdg reste la première force politique du pays. Je tiens encore une fois à encourager les militants et sympathisants de notre parti. Comme je le disais l'autre fois, un combat pareil difficile. Mais, croyez-moi qu’on va y arriver. La victoire sera de notre côté. Parce que nous nous battons pour la promotion de la justice, de la démocratie pour mettre fin à l'arbitraire, pour mettre fin à discrimination et pour lutter efficacement contre la pauvreté », a déclaré le président de l’UFDG.

Et de poursuivre : « Ce qui préoccupe de plus l'UFDG, c'est quand et comment les élections seront-elles organisées. Comme vous le savez, nous avons un nombre suffisant d’électeurs parce que les guinéens nous font confiance. Ils font confiance à l'UFDG et à son président. Ils sont prêts à le plébisciter dès le premier tour avec des élections crédible. Donc, croyez-moi : Il ne peut y avoir une élection sans UFDG.

Restez mobilisés et soyez prêts à lutter contre ceux qui ne veulent qu'il n'y ait pas des élections, ceux qui ne veulent pas que le peuple choisisse ses dirigeants. C'est au peuple de Guinée, à lui seul, de choisir ses dirigeants. Et, ce combat nous devons continuer à le mener comme l'on a fait depuis de longues années », a lancé Cellou Dalein Diallo.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com