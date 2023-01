Transition et gouvernance : Mamadi Doumbouya fixe un nouveau cap...

CONAKRY-Lors du tout premier conseil des ministres de l’année 2023, le Président de la Transition a fixé un nouveau cap. Il veut faire de 2023, une année de refondation et de grandes réformes.

Le dirigeant guinéen a réitéré sa confiance aux membres du Gouvernement qu’il a invité à renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion et la solidarité Gouvernementale, a appris Africaguinee.com.

Selon le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, le Colonel Mamadi Doumbouya a invité à tous les Ministres de multiplier les efforts pour faire de 2023 une année de refondation et de réformes dans l’intérêt du peuple de Guinée.

« Le peuple de Guinée attend beaucoup de vous et en demandera toujours plus. C’est pour cela que votre engagement à servir le peuple doit être sans faille dans la mesure où chacun a signé un contrat de performance qui doit aller au-delà de la simple signature », a indiqué le colonel Doumbouya, selon le compte rendu du conseil des ministres.

Avoirs de l’Etat...

Le 8 Décembre 2022, le président de la transition avait instruit son gouvernement de prendre des dispositions idoines pour que les avoirs des EPA, des Sociétés publiques et mixtes soient rapatriés à la Banque Centrale au plus tard le 15 janvier 2023. Alors que l’échéance arrive dans deux jours, il veut y voir clair. N’occultant pas qu’il y a des exceptions, le colonel Doumbouya a demandé de faire un point de situation clair et précis.

Construction des sièges des Sociétés…

Le Président de la Transition a demandé une accélération du processus de constructions des sièges sociaux, dans les 18 mois à venir, pour toutes les entreprises. Les sociétés nationales et établissements publics dont les activités essentielles se déroulent à l’intérieur du pays, sont également concernés par la mesure, a-t-il indiqué.

Autre annonce phare

Mamadi Doumbouya annonce qu’à la fin du mois de mars 2023, l’acquisition des cartes d’identités biométriques sera obligatoire.

A suivre…

Africaguinee.com