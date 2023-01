Sano titille la junte: "Il y a un besoin évident de recadrage de la conduite de la transition…"

CONAKRY- C’est la première fois qu’il prend la parole depuis qu’il a été relaxé mercredi 11 janvier, pour délit non-constitué, dans un procès expéditif tenu au tribunal de première instance de Mafanco. Abdourahmane Sano, ancien coordinateur national du FNDC (Front national pour la défense de la constitution) annoncé ce vendredi 13 janvier 2023 qu’il décide de s’engager dans un idéal visant à combattre les travers qui minent encore la Guinée. Cet acteur de la société civile indique qu’il y a besoin urgent d’un recadrage de la transition à travers des actes d’apaisement.

« J’ai une pensée pour Oumar Sylla et Ibrahim Diallo pour qui j’éprouve beaucoup de peines à les voir en prison, de plus pour leur opinion que tout autre raison. J’exhorte les autorités à leur rendre au plus vite leur liberté. Il en est ainsi pour tous ceux qui sont en détention en violation de leur droit. J’exhorte les autorités à un acte d’apaisement envers les acteurs sociaux et politiques en clandestinité ou sous contrôle judiciaire et envers ceux qui sont en exil dans le respect de la LOI. Ce serait un acte dont notre pays a besoin plus que jamais », a déclaré Abdourahmane Sano.

La Guinée qui se trouve à la croisée des chemins est encore davantage miné par des travers d’hier, a-t-il martelé. « C’est pourquoi, conscient du poids de la division sociale sur l’unité et la stabilité de la Nation, de la démission de l’élite qui affecte l’exercice et la jouissance de la citoyenneté de la mauvaise Gouvernance, qui amplifient les prévarications et aggravent les inégalités, j’ai décidé de m’engager dans un idéal contraire qui ne peut véritablement s’exprimer que par la prise de conscience du bénéfice de la citoyenneté. Ce choix qui n’est pas nouveau est inébranlable et aucun sacrifice n’est de trop. C’est pour cela que pour moi, le plein exercice de la citoyenneté est une question de dignité. Le négocier, l’aliéner, l’abandonner est un acte de lâcheté », indique le conférencier.

Au regard du climat sociopolitique « de plus en plus précaire » qui prévaut actuellement en Guinée, il devient urgent, selon M. Sano, que chacun œuvre davantage avec sincérité à la consolidation de la cohésion nationale et de la paix. Ce, dit-il, à commencer par les autorités militaires.

« Il y a un besoin évident de recadrage de la conduite de la transition pour créer de véritables conditions d’un réel apaisement, d’une légitimité des actes, d’une fiabilité des acquis. C’est de cette façons que nous poserons ensemble les vraies bases d’une transition réussie. C’est pourquoi j’encourage les autorités de la transition à examiner objectivement les fractures et à explorer les possibilités d’un recadrage strictement fondé sur l’intérêt de la Nation. Ce serait un acte de grandeur, sublime que seuls les dirigeants d’exception peuvent poser », a-t-il lancé.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com