N’Zoo-Lola : ‘’Têh-Wêh’’, un bijou touristique en voie de disparition

Située dans la sous-préfecture de N’Zoo, la chute d’eau de ‘’Têh-Wêh’’ prend sa source sur les hauteurs du Mont Nimba. Ce joyau est aujourd’hui dans un état de délabrement très poussé. Abandonnée au grand dam des autorités locales, cette merveille autrefois adulée, en plus de son enclavement risque de disparaitre dans les années à venir si rien n’est fait.

Située dans le district de Gbié, à 3 Kilomètres de la sous-préfecture de N’Zoo, préfecture de Lola, ‘’Têh-Wêh’’ est cette virtuose créée grâce à la magie de dame nature. Hélas, aujourd’hui elle en voie de disparition, en raison des activités anthropiques de l’Homme. Cet endroit paradisiaque qui refoulait du monde il y a quelques années est depuis des lustres, abandonné à son propre sort.

En plus d’être complètement enclavé dans un environnement où il ne fait plus bon vivre, ‘’Têh-Wêh’’ de 2023, c’est aussi son air frais pollué et ses restes incessants de fagots de bois et de cendres laissés par celles et ceux qui y passent et qui ne prennent pas le soin de l’entretenir et de la préserver.

Ce lieu touristique autrefois adulé et très fréquenté faisait d'ailleurs partie des priorités du gouvernement déchu. Il était question, en plus de le réaménager et l’adapter aux standards du moment, d’y construire un mini barrage hydroélectrique dans le cadre du projet d'interconnexion de la CEDEAO Côte d’Ivoire – Liberia - Sierra Leone – Guinée.

Si après le 05 septembre 2021, le gouvernement de transition dans sa feuille de route a décidé de cibler tous les lieux touristiques se trouvant sur l’étendue du territoire national, force est de reconnaitre que cette merveille apparemment dans les oubliettes de l’Etat est abandonnée sans aucune perspective de sa mise en valeur.

‘’Têh-Wêh’’ comme les autres sites touristiques du pays a pourtant aujourd’hui besoin d’un coup de pouce avec la magnanimité des nouvelles autorités du pays afin qu’elle reprenne vie comme il y a un peu plus de 20 ans en arrière.

En lieu et place de s’inscrire au panthéon des grands sites touristiques disponibles en terre guinéenne, cette créature naturelle qui prend sa source dans les réserves du mont Nimba située aux confins du sud de la Guinée, du Liberia et de la Côte d’Ivoire risque de disparaitre et de ne plus jamais exister si rien n’est fait notamment dans la lignée des patrimoines nationaux et mondiales.

Tomou Traoré