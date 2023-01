Manifestations contre le CNRD: le parti d’Alpha Condé change de casting...

CONAKRY- L’ancien parti au pouvoir mobilise ses partisans ce samedi 14 janvier 2023 en France. Par cette action, le RPG arc-en-ciel et ses soutiens comptent attirer l’attention de la communauté internationale sur ce qu’ils qualifient de violation des droits humains en Guinée, exiger la libération des anciens dignitaires détenus et le retour diligent à l’ordre constitutionnel.

En France, les préparatifs de cette marche prévue demain vont bon train, selon les organisateurs, interrogés par Africaguinee.com. Ils assurent qu’au-delà du RPG arc-en-ciel, d'autres structures sont prêtes à prendre part à cette manifestation politique pour dénoncer la conduite de la transition en cours en Guinée.

2000 manifestants

Le RPG arc-en-ciel et ses soutiens comptent mobiliser au moins deux mille manifestants afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'incarcération des acteurs sociaux-politiques, l'interdiction des manifestations.

« Nous projetons demain en France une manifestation à partir de midi. Cette manifestation vise à dénoncer ce qui se passe actuellement en Guinée à savoir : la confiscation des libertés publiques, la détention illégale des personnalités politiques du pays notamment celles du RPG arc-en-ciel, l'ANAD mais aussi du FNDC. Nous allons exiger le retour des exilés politiques mais aussi dénoncer l'instrumentation de la justice guinéenne », a confié Karamo Nabé, coordinateur des fédérations du Rpg arc-en-ciel en Europe.

Pour cette manifestation, l’ex parti présidentiel a le soutien de ses plus virulents adversaires d’hier. L’ANAD, bloc politique dirigé par Cellou Dalein Diallo, le FNDC politique de Sidya Touré vont soutenir cette mobilisation anti-junte, selon M. Nabé.

« On est déjà en contact avec l'ANAD depuis fin novembre. J'étais le 31 décembre à Bruxelles avec Hadja Halimatou Diallo où nous étions invités. C'est pour dire que nous ne sommes plus dans les querelles politiques car nous avons compris aujourd'hui que l'heure est à la réconciliation nationale. Il faut que tous les guinéens se donnent la main pour sauver ce pays. La transition est en train de prendre un tournant très dangereux. C'est pourquoi le RPG arc-en-ciel, le FNDC et le FNDC politique ont décidé de s’unir pour que la transition prenne fin. En 2010, toutes les forces vives s’étaient données la main. Le problème, ce n'est pas la transition mais la façon dont elle est menée », a déclaré ce responsable du RPG arc-en-ciel.

Changement de casting

Les organisateurs de cette manifestation ont décidé de changer de casting. En lieu et place de plusieurs pays, désormais la marche n’aura lieu qu’en France. Ils (organisateurs, ndlr) tablent sur la participation de plus de deux mille manifestants.

« Aujourd'hui les préparatifs vont bon train, les gens se préparent pour venir des 5 pays de l'Europe où nous avons des sections. En plus, nous allons inviter des panafricains : maliens, congolais, ivoiriens etc. Si tout va bien, il aura même des ONG françaises qui seront là pour être sensibilisées sur la situation en Guinée », a précisé Karamo Nabé, coordinateur des fédérations du Rpg arc-en-ciel en Europe.

Nous y reviendrons !

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com