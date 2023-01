Guinée : A compter du 31 mars 2023, aucun salaire ne sera payé aux fonctionnaires dont les dossiers ne seraient pas à jour (communiqué)

Dans un communiqué conjoint, le Ministre du Budget Dr Lancinè Condé, celui du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, informent l’ensemble des agents publics civils (fonctionnaires et contractuels) qu’à compter du 31 mars 2023, aucun salaire ne sera payé par l'État aux agents dont les dossiers ne seraient pas à jour. Pour plus de détails, merci de lire ci-dessous le communiqué parvenu à notre rédaction à cet effet.