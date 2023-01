Transition: "Aucune volonté extérieure ne viendra bloquer le processus en cours…", tranche Amara Camara

CONAKRY-Le colonel Amara Camara, porte-parole et secrétaire général de la présidence a fait une mise au point sur le démarrage des 24 mois fixés comme durée de la transition. En conférence de presse ce jeudi 12 janvier 2023, ce responsable du CNRD a indiqué qu’aucune volonté extérieure ne viendra fermer le processus en cours.

« Les 24 mois ont été obtenus dans un compromis dynamique. Certes les chefs d’Etat de la Cedeoa ont dit dans leur résolution ‘’à compter d’aujourd’hui (04 décembre, ndlr)’’, mais on ne va s’attarder sur des questions de jours. La conférence a eu lieu le 04 décembre alors que la transition guinéenne avait proposé le 1er janvier. C’est un détail de 25 à 26 jours sur lequel on ne peut pas mettre en cause l’avenir ou le devenir d’un pays.

Le processus de transition mis en place, il y a encore des actions réalisées sur le terrain. Le processus de transition est en cours. Aucune volonté extérieure ne viendra fermer cela.

Nous avons voulu partir vers ce compromis. C’est une volonté guinéenne, c’est nous qui avons écrit et présenté à la Cedeao ce que nous voulons. Ce n’est pas un bras de fer qui a été engagé. Le chronogramme tient compte des réalités du pays et de ses spécificités. C’est ce qui a permis de parvenir à ces 24 mois », a déclaré le colonel Amara Camara.

