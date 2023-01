Pathé Dione n'est plus : Hommage à un professionnel de l'assurance

C'est avec beaucoup de douleurs que j’apprends le décès, ce jeudi 12 janvier 2023 à Paris, du célébrissime du monde des assurances en Afrique, Pathé Dione, Directeur et fondateur du groupe Bancassurane SUNU.

J’ai connu l’homme au début des années 1990 quand j'ai initié et conçu, avec mon émission matinale sur les antennes de la radiodiffusion nationale " Travaillons en Musique " un programme promotionnel de la toute première Société d'assurance et réassurance privée ou mixte lancée en Guinée par les nouvelles autorités du CMRN sur les cendres de la défunte SNAR de l'époque du Part-Etat.

J'y allais souvent en compagnie de mon ami, jumeau d’une autre mère Abdoulaye Condé.

A l’époque, l’UAP (l’Union des Assurances de Paris), qui venait de reprendre les ruines de la Société Nationale d’Assurance (SNAR) à la suite du désengagement de l'État et la privatisation des entreprises publiques avec désormais l’ouverture des capitaux au secteur privé, a voulu instaurer et développer une culture d'assurance chez tous les usagers avec ses différentes Polices. L’UGAR était alors dirigée par un quatuor composé de Alain Giboudot Directeur Général, Raphaël Yomba Toure DGA, Rene Buée Directeur financier et Mamady Camara fondé de pouvoirs.

À la demande de ce quatuor, Pathé Dione me recevra le 10 Novembre 1991, lendemain du décès du célèbre acteur Français, Yves Montand, dans les bureaux feutrés de l’UAP situés à La Défense qui abritait jadis les plus grandes multinationales françaises.

Il s’assura et suivra personnellement ma formation en communication d’entreprises au service com de l’UAP qui m’aidera plus tard à former un groupe de com avec à la clé beaucoup de services rendus aux entreprises Guinéennes. Cheville ouvrière des réformes des assurances en Afrique des années 90, c’est tout naturellement que Pathé Dione finira par quitter les Assurances de Paris pour fonder SUNU assurances, groupe Bancassurance devenant très vite le premier assureur de l’Afrique de l’Ouest.

Ce Franco-Sénégalais était très doué.

En prévoyant, il avait déjà passé le témoin à son élève et dauphin Mohamed Bah devenu Directeur Général du groupe avant la disparition de son maître survenu ce matin dans la capitale française.

Repos éternel grand guerrier des Assurances. Paix à ton âme. Amen

Mamadou Dian Diallo (voir photo en bas de l'article)