Inclusion financière : Orange Finance Mobile Guinée déploie son application “Orange Money pour les opérateurs”

CONAKRY- C’est une innovation de taille qui devra sans doute accélérer l’inclusion financière en Guinée. Désormais tout détenteur d’une carte SIM (Orange, MTN, Cellcom), pourra facilement ouvrir un compte Orange Money en téléchargeant l'application Orange Money Afrique pour accéder à tout l'univers Orange Money.

Le lancement de l'application “Orange Money pour les opérateurs”, s'est déroulé ce jeudi 12 janvier 2023, dans les locaux d’Orange Finance Mobile sis à Landreah, dans la commune de Dixinn. C’est une innovation de taille qui vient d’être rendue publique au grand bonheur des clients. Désormais l’univers Orange Money n’a plus de frontière et quel que soit le réseau.

Pour ouvrir un compte Orange Money sur n'importe quel réseau en Guinée sans se déplacer, c’est simple. Il suffit pour le client :

-D'avoir un smartphone Android ou iPhone ; -Télécharger et installer l'application Orange Money Afrique dans Play store ou App store; -Suivre les instructions pour prendre une photo de votre pièce d'identité (passeport, carte nationale, carte d'électeur); -Ensuite vous pouvez faire des dépôts, retraits, transferts, paiement marchand, recevoir et envoyer de l'argent à l'international, etc.

« Le lancement de cette application entre en droite ligne dans notre stratégie d'inclusion. Pour nous, il faut que Orange Money dépasse les limites des réseaux, donc aller au-delà des réseaux orange pour s'adresser aux clients des autres opérateurs. Le lancement de cette application cadre avec cette stratégie-là. C'est l'évolution de notre application actuelle, Orange Money Afrique. Elle va permettre aux clients de tous les opérateurs de bénéficier des services Orange Money. Ils n'ont pas besoin de changer de puce (carte SiM, ndlr), ils pourront utiliser les puces de leurs opérateurs », a expliqué Abdoul Karim Bangoura, directeur général d'Orange Finances Mobiles Guinée.

Aux clients qui n'ont pas de smartphone, le DG d'Orange Finances Mobiles a souligné qu'il faudra travailler plus avec les autres opérateurs pour l'intégration d'orange money dans leurs réseaux : « Cela prend beaucoup plus le temps, parce qu'il faudra que l'USSD, le *144# que vous utilisez là, soit disponible chez les autres opérateurs. Cela prend un peu plus de temps. Mais pour le moment on va aller avec l'application qui est plus rapide et plus facile, qui va quand-même permettre à une grande partie de la population de bénéficier des services d'orange money, quel que soit leurs réseaux », a-t-il précisé.

L'application en question est gratuite. Il suffit pour le client, d'avoir son forfait internet normal et aller Play Store ou Apple Store, télécharger Orange Money Afrique comme l'on a l'habitude de faire avec WhatsApp, Facebook ou d’autres applications.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com