Guinée : De nouvelles condamnations tombent à la Crief…

CONAKRY- La Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a condamné ce jeudi 12 janvier 2023 deux personnes qu’elle a reconnues coupables de « détention de médicaments falsifiés, nuisibles à la santé humaine ». Ces produits étaient destinés à la vente sur le marché.

Alpha Keïta et Sékou Mamadi Camara, poursuivis pour des faits "d'exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de titre et d'atteinte à la santé publique" ont été condamnés à six mois de prison dont trois assortis de sursis, a constaté sur place, un journaliste d'Africaguinee.com. MM. Keita et Camara ont été renvoyés des fins de la poursuite pour les délits d'exercice de la profession de pharmacien, d'usurpation de titre et de fonction et de complicité.

Le juge audiencier Alseny Mabinty Camara les a cependant déclarés coupables du délit de « détention de médicaments falsifiés, altérés et nuisibles à la santé humaine (et qui étaient) destinés à la vente ».

Pour la répression, Alpha Keïta et Sékou Mamadi Camara ont été condamnés à six (6) mois d'emprisonnement dont trois assortis de sursis et au paiement de deux millions de francs guinéens d'amande, chacun.

La cour a ordonné la confiscation et la destruction -aux frais des deux condamnés- des produits pharmaceutiques falsifiés altérés et nuisibles à la santé humaine.

Elle a également ordonné la confiscation au profit de l'Etat du montant de 20 millions de francs ainsi que les véhicules Renault trafic immatriculé RC 8328 AN, du Ford transit CN, immatriculé RC 2364 U.

Les deux condamnés qui étaient sous mandat de dépôt depuis le 15 décembre 2022 sortiront de prison le 15 mars 2023, a précisé le juge.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com