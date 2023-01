Crime à Keitayah : Le triste témoignage de la mère du petit Hassimiou Barry…

DUBREKA- Âgé seulement de dix mois, Hassimiou Barry a été retrouvé mort dans une valise (voir photo en bas de l'article) au domicile d’une famille voisine à ses parents. La découverte macabre a eu lieu dans la soirée du mercredi 11 janvier 2023 dans le quartier de Keitaya dans la commune urbaine de Dubréka. Ce crime odieux qui a suscité énormément de réactions a été l'origine de heurts sporadiques dans ce quartier de la périphérie de Conakry, sous surveillance policière.

Dans la famille éplorée où un de nos reporters s’est rendu, c’est la désolation. La mère de l’enfant est sous le choc. Au micro d’Africaguinee.com, Madame Hawaou Barry, meurtrie, a raconté comment son enfant a été assassiné.

« Hier, vers 9 heures, j'ai laissé mon enfant chez nous dans la cour pour aller au marché. Il jouait avec les autres enfants de notre voisinage. Quand je suis revenue du marché, il était chez nous ici avec d’autres enfants. Quelques minutes après, ils sont tous allés chez nos voisins pour jouer dans leur cours. Et à 10 heures, je suis allée le chercher pour lui donner à manger. Mais une fois dans la cour, je ne l'ai pas vu Nous avons cherché partout mais, en vain. Je suis allée dans la cour où l'enfant a été retrouvé mort. J’ai toqué plusieurs fois, mais on ne m’a pas ouvert la porte.

Après, j'ai poussé la porte en force et j'ai demandé à la femme qui était dans l’enceinte de la cour, si elle a vu mon enfant, elle m’a répondu par la négative. Mais, son enfant a répété le nom de mon enfant Hassimiou à plusieurs reprises. Je suis sortie là-bas et nous avons continué les recherches toujours mais en vain. Vers les 12 heures, Bintou Condé, une femme qui loge dans la cour où l'enfant a été retrouvé est sortie pour me dire qu'elle pouvait m'aider à retrouver l'enfant. Elle s’est rajoutée dans le groupe, nous avons cherché le petit partout en vain.

C’est vers les 21 heures que nous avons retrouvé l'enfant égorgé et mis dans une valise. Et, c'était dans la cour de dame Bintou, notre voisine. Quand nous avons retrouvé le corps de l'enfant, les gendarmes et des policiers sont venus pour envoyer le corps de l'enfant à l'hôpital Ignace Deen afin de faire des enquêtes. La dame Bintou qui loge dans la cour où on a retrouvé l'enfant a été arrêtée. Elle est détenue actuellement à la gendarmerie de Dubreka », a témoigné la mère de Hassimiou Barry.

Mamadou Barry, le père de l'enfant a à son tour revenu sur les circonstances dans lesquelles il a appris la disparition de son enfant. « J'étais à Kindia lorsqu’on m'a appelé pour me dire que mon enfant avait disparu. J'ai emprunté la moto pour venir ici. A mon arrivée, j'ai trouvé beaucoup d’agents de la sécurité. Après on m'a dit que mon enfant a été tué. Le fils de la dame qui a tué mon enfant se balade ensemble. Ça me fait très mal. Je ne vais jamais lui pardonner, l'enfant n’avait que dix mois », a témoigne le père de la victime.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com