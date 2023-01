Guinée : décès du célèbre chroniqueur scientifique Saïbou Texan Camara de la RTG 

Saibou Texan Camara, célèbre chroniqueur scientifique Saïbou Texan Camara de la RTG (Radio télévision guinéenne) a tiré sa révérence ce mercredi 11 janvier 2023, des suites de maladie. L’annonce de la disparition du journaliste été faite par l'ancien directeur général de la télévision nationale, Fodé Tass Sylla .

Le défunt a été victime d'une crise qui l'a plongé dans un coma, d'après notre source, à l'hôpital Ignace Deen, il y a près d'une semaine. Ce jour (mercredi), il a rendu l'âme notre Texan national était alité à l'hôpital Ignace Deen depuis jeudi dernier 5 janvier.

Connu pour ses brillantes présentations de la météo, Saïbou Texan Camara a été l'animateur d'une émission de renom, basée sur les faits divers et scientifiques.

«Saïbou Texan Camara s'est infiltré et installé sur le podium de la célébrité locale et internationale, pour avoir eu le génie (impensable à l'époque) d'introduire et d'imposer dans la conscience populaire guinéenne à travers la Radiodiffusion et la Télévision nationales, la notion et la culture de la météo...», a écrit Fodé Tass Sylla, sur sa page Facebook.

Dansa Camara DC