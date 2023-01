Guinée-Burkina Faso: De belles perspectives de coopération...

CONAKRY-En séjour de travail en Guinée depuis mardi 10 janvier 2023, les émissaires du capitaine Ibrahima Traoré, président de la transition du Burkina Faso ont eu des échanges avec le ministre des affaires étrangères guinéen, sur la redynamisation de la diplomatie entre les deux pays.

Lors de leurs échanges qui ont eu lieu ce mercredi 11 janvier 2023, la délégation Burkinabè reçue dans les locaux du ministère des affaires étrangères de Guinée a, avec le chef de la diplomatie guinéenne passé en revue la coopération déjà excellente entre les deux États. Aussi, les deux parties se sont faites la promesse mutuelle, de porter cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé pour renforcer l'axe Ouagadougou-Conakry a souligné Mme Olivier ROUAMBA, ministre des affaires étrangères du Burkina et cheffe de mission.

De la redynamisation de la coopération entre les deux Etats, elle souligne que le potentiel est là en termes de ressources humaines, économiques, et en termes de volonté politique.

"Cette rencontre a été l'occasion de se dire qu'il faut qu'on puisse trouver des solutions endogènes aux différents problèmes que connaissent nos deux pays, et aussi voir dans quelles mesures on peut trouver des solutions" a déclaré la ministre.

Et d'ajouter, « nous allons redonner vie à ces cadres de concertation déjà existants mais du fait que certainement, de certaines situations, n'avaient pas été réédynamisées jusque-là. Je parle de la commission mixte de coopération entre nos deux États qui s'est tenue depuis 2017. Il est important que nous puissions la tenir cette année-là. Il y a aussi la volonté d'ouvrir de part et d'autre, des consulats généraux pour mieux opérationnaliser cette coopération entre nos deux États », a précisé Mme Olivier ROUAMBA.

La République de Guinée et le Burkina Faso sont deux pays qui ont un passé politique glorieux a rappelé le chef de la diplomatie guinéenne.

" Nous sommes tous deux pays en transition. Nous avons échangé nos expériences et c'est seulement le but de cette mission qui a été envoyée par le capitaine Ibrahima Traoré, président de la Transition du Burkina Faso pour s'enquérir l'avancement de la transition en Guinée, et de rendre aussi compte de la direction de la transition aussi Burkina Faso" a indiqué Dr Morissanda Kouyaté.

Dans le panafricanisme ajoute le ministre, lorsqu'il y a du bien ou du mal on doit échanger, pour qu’en interne, en tant que pays africains, de chercher à régler les problèmes de façon endogène, bien sûr en demandant l'aide extérieure.

"Les initiatives doivent venir de l'intérieur, nous sommes très heureux d'accueillir cette délégation. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous allons travailler, au delà du protocole, qu'on puisse arriver à quelque chose de concret. Je suis sûr qu'avec la détermination de nos chefs d'état, nous pays vont booster notre coopération" a ajouté le ministre des affaires étrangères de Guinée, Morissanda Kouyaté

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28