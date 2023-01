Fonction Publique : Julien Yombouno ouvre un nouveau front...

CONAKRY- Le ministre de la Fonction Publique et du Travail a décidé d’ouvrir un nouveau front pour débarrasser l’administration guinéenne des tares qui la gangrène depuis des lustres. Julien Yombouno vient d’adresser une note circulaire à l’ensemble -des Ministres, Gouverneurs, Préfets et Maires des communes de Conakry- dans laquelle il leur demande de limiter les effectifs des cadres des hiérarchies A1, A2, A3 qui, a-t-il précisé ne fait que monter crescendo au détriment de l’effectif des agents des hiérarchies B2, B1 et C.

La circulaire que Africaguinee.com a pu consulter, indique le renversement ‘’spectaculaire et inquiétant’’ de la pyramide des hiérarchies, est principalement occasionné par des autorisations abusives de congés de formation et de recyclage massifs non rationnels des agents. « Cette pratique mérite d'être reconsidérée », mentionne le Ministre de la Fonction Publique.

Il pointe notamment les fonctionnaires des hiérarchies B1, B2 et C dans les Institutions d'Enseignement supérieur ou professionnel qui selon lui, se fait uniquement pour des fins ‘’opportunistes’’ de reclassement aux hiérarchies supérieures.

« Après analyse approfondie de la structure actuelle des effectifs de la Fonction Publique, il m'a été donné de constater que le nombre d'Agents des hiérarchies B2, B1 et C diminue d'année en année alors que les effectifs des cadres des hiérarchies A1, A2, A3 ne font qu'augmenter au niveau des différentes administrations sans lien pertinent avec la qualité des services fournis aux usagers », explique Julien Yombouno.

Il qualifie ce renversement spectaculaire de la pyramide des hiérarchies d’inquiétant. Ceci explique le ministre de la fonction publique, est principalement occasionné par des autorisations abusives de congés de formation et de recyclage massifs non rationnels des agents. Pis, pointe M. Yombouno, nombre des formations sollicitées n'ont généralement pas de lien clair et pertinent avec les missions assignées aux Départements d'appartenance des requérants ni même au développement personnel desdits requérants.

« La pratique actuelle de recyclage ou de formation de fonctionnaires des hiérarchies B1, B2 et C dans les Institutions d'Enseignement supérieur ou professionnel pour des fins plutôt opportunistes de reclassement aux hiérarchies supérieures mérite d'être reconsidérée. Par ailleurs, bien que la formation et le perfectionnement soient reconnus par la Loi 0027 du 09 juin 2019 portant statut Général des Agents de l'État comme un droit pour le fonctionnaire d'améliorer et de compléter ses compétences, la nécessité de règlementer cet avantage professionnel s'impose pour prendre en compte les intérêts personnels des fonctionnaires mais également les priorités du Service public », souligne le ministre Yombouno.

A compter de l'année 2023 et en attendant une meilleure réglementation du processus, il a décidé de prendre les mesures suivantes :

Tout recyclage d'un fonctionnaire dans une Institution d'Enseignement supérieur ou professionnel, guinéenne ou étrangère, doit requérir l'autorisation préalable au travers d'un arrêté de mise en congé pour formation signé du Ministre chargé de la Fonction Publique ;

La formation étant considérée comme position d'activité, tout fonctionnaire qui quitte son poste pour aller en recyclage ou en formation sans avoir préalablement bénéficié d'un arrêté de mise en congé pour formation est d'office considéré en position d'abandon de poste ;

L'arrêté de mise en congé pour formation constituera la pièce maitresse pour le reclassement à la hiérarchie supérieure.

En attendant de mettre en application ces nouvelles mesures, le ministre du travail invite les ministres à surseoir à la transmission de toutes demandes de recyclage ou de formation de fonctionnaires dans les Institutions d'Enseignement supérieur et professionnel.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023