Droit de réponse : "il n’y a aucun étau resserré par les Etats-Unis sur monsieur Ali Saadi..."

[Droit de réponse] Dans votre article cité en référence, diffusé ce jour sur votre site, vous déclarez que les Etats-Unis resserrent l’étau autour de mon client Monsieur Ali Saadi en annonçant une récompense pour toute information communiquée et utile sa personne.

En ma qualité de conseil de Monsieur Ali Saadi, actuellement absent de la Guinée, je me permets d’apporter une correction sur votre article pour vous rappeler que le trésor Américain, en dehors du communiqué du 4 mars 2022, n’a diffusé aucun autre communiqué sur mon client et n’a pris aucune mesure supplémentaire pour resserrer l’étau sur lui comme vous l’annoncez. Et sur le site du trésor Américain, vous pouvez vérifier cette information pour vous rassurer.

Pour votre gouverne, le « Rewards for Justice » dont vous faites état dans votre article, bien sûr, sur le contrôle du Trésor américain, est une page TWITTER accessible à n’importe qui désirant donner des informations sur toute personne affichée sur la liste d’OFAC ou sanctionnée par le Trésor Américain.

Cette application est accessible à toute personne ayant TWITTER.

C’est ainsi, qu’un journaliste Anglais, résident à Londres, sous le nom de JAMIE PRENTIS, pour des raisons ignorées, ou peut être financières, ayant l’application TWITTER a accédé hier, 10 Janvier 2023, sur la page du programme de Rewards for Justice et cliqué pour faire repasser le même communiqué du 4 mars 2022.

Il est facile de prendre connaissance du nouveau communiqué d’hier, et de faire une comparaison, il sera constaté qu’il s’agit du même libellé, le même schéma et les mêmes photos.

Par conséquent, veuillez noter qu’il n’y a aucun étau resserré par les Etats-Unis sur mon client Monsieur Ali Saadi.

Le seul communiqué à notre connaissance est celui du 4 mars 2022 et qui d’ailleurs, a provoqué le déclenchement d’une information judiciaire ordonnée par le Parquet Général, et qui a été déjà sanctionnée par une décision de non-lieu par les autorités judiciaires compétentes Guinéennes.

Connaissant votre site très respectueux et honorable, j’ose compter sur la publication de la présente correction.

Je vous remercie.

Maitre Santiba KOUYATE

Avocat à la Cour