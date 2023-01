Dadis face à la défense de Toumba : "Si Dalein est victime, c'est par le fait de votre client…"

CONAKRY- L'interrogatoire de l'ancien chef de la junte, capitaine Moussa Dadis Camara a repris ce mercredi 11 janvier 2023, à la barre du tribunal criminel de Dixinn. L’accusé répond aux questions des avocats de son aide de camp, Aboubacar Diakité dit Toumba. Et, le moins que l'on puisse dire, ce que le ton a aussitôt monté.

Le capitaine Moussa Dadis Camara fait face à Me Lancinet Sylla. «Monsieur le président, est-ce que vous savez monsieur Cellou Dalein Diallo, dans ce procès, est votre adversaire ?», a questionné Me Lancinet Sylla.

Une question qui a irrité le capitaine Moussa Dadis. Avec un ton ferme, il a répondu : «Même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance...j’ai un profond respect pour lui».

Plus loin, l’accusé déclare que si le président de l'UFDG a été victime des évènements douloureux du 28 septembre, c'est parce que Toumba a été au stade.

«S'il (Cellou Dalein), est victime, c'est par le fait de votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Et le rapport de monsieur Cellou Dalein, fait foi...», a lâché l'ex-président du CNDD, visiblement remonté contre la question de Me Lancinet, qu'il accuse de monopoliser la parole, au cours de l'audience.

Le face à face est rude. Et Dadis continue de répondre aux questions de Me Lancinet, avant d'être face à Me Paul Yomba Kourouma.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne (11h GMT) l’audience est suspendue.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com