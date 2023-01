Accusations de complot contre Konaté : La révélation qui embarrasse Dadis…

CONAKRY-Sékouba Konaté a-t-il comploté contre Dadis Camara ? Depuis le début de son audition dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara n’a cessé de répéter qu’il aurait été victime d’un complot orchestré selon lui, par Alpha Condé et le Général Sékouba Konaté, son ancien ministre de la Défense.

Ce mercredi 11 janvier 2023, maitre Lancinet Sylla, a voulu annihiler cette théorie de complot développée à satiété par l’accusé. L’avocat de Toumba Diakité n’est pas venu des mains vides. Il a exhumé des preuves tirées du discours qu’avait tenu le Général Sékouba Konaté à Macenta. Un message qui contredit la thèse de complot de Dadis Camara. Explications.

« Je garde les meilleurs souvenirs de ma carrière ici. Aujourd’hui encore, vous m’avez honoré en accordant votre soutien inconditionnel au CNDD et à son président le capitaine Moussa Dadis Camara. D’autres régions l’ont fait avant vous, d’autres le feront après vous. Car l’élan du soutien au CNDD et à son président est national. C’est à travers tout le pays qu’il se manifeste. En peu de temps, les guinéens ont repris confiance et espoir en leur avenir. Mais il faut dire qu’il reste beaucoup de chemins à faire. Ce dont la Guinée a le plus besoin aujourd’hui encore, c’est la paix et la stabilité. Pour cela, il faut l’unité et la cohésion entre tous les fils du pays. Il faut un homme rassembleur en qui tous les guinéens s’y reconnaissent (…). Les guinéens veulent un véritable changement. On ne peut plus agir comme par le passé. Mais je dois aussi mettre en garde le changement pour le changement. Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, des élections libres et démocratiques seront organisées. La recommandation qu’on peut faire, c’est qu’aucun fils de la Guinée pour une raison ou pour une autre ne soit exclue. Les candidatures sont ouvertes, c’est aux guinéens de faire leur choix, en âme et conscience, en toute liberté et responsabilité. Aucune candidature ne leur sera imposée, ni refusée.

La démocratie veut que tous les citoyens soient égaux en droit et en devoir. C’est l’exclusion et la discrimination sur toute leur forme qui conduisent aux violences et aux conflits. La Guinée nous appartient tous. Le retour à l’ordre constitutionnel veut dire tout simplement avoir des dirigeants et des institutions issus des suffrages universels de la volonté populaire. Nous devons tous respecter la souveraineté du peuple. Braves populations de Macenta, vous avez entendu dire que le président du CNDD capitaine Moussa Dadis Camara est appelé par des citoyens à se présenter aux prochaines élections.

Nous les compagnons du capitaine du président Dadis, nous serons à ses côtés pour qu’il parachève l’œuvre qu’il a entamé le 23 décembre 2008. Nous ne manquerons pas de le soutenir dans ses efforts quelques soit le prix à payer. Les défis à relever sont nombreux. Braves populations de Macenta, encore une fois merci, je transmettrai au chef de l’Etat, votre message de soutien et d’encouragement. En vous mobilisant derrière son équipe qui est venue, vous avez fait un choix historique pour le bonheur et la prospérité de la Guinée. Personne, mieux que vous qui avez subi les effets de la guerre dans cette ville chargée, ne peut apprécier les bienfaits de la paix. Cette paix que le CNDD et son président ont apporté à la Guinée et jure de préserver ».

Interrogé sur ce discours de rassemblement tenu par le Général Konaté, Dadis Camara a eu une réponse plutôt ambiguë voire embarrassante.

«Ce discours est contradictoire par rapport à l'esprit des leaders politiques, de ce jour du 28 septembre. Il n'y a pas une dialectique sinon qu'une stratégie machiavélique pour m'opposer à cette population (...) », a répondu Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition.

A suivre…

Dansa Camara

Pour Africaguinee.com