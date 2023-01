HUANG Wei : "La Chine s’applique à protéger la santé et le bien-être de son peuple…"

En accordant la priorité au peuple et à la vie humaine, la Chine s’applique à protéger la santé et le bien-être de son peuple

Depuis l’apparition de l’épidémie de covid-19, le gouvernement chinois a toujours accordé la priorité au peuple et à la vie humaine, mobilisé toutes les ressources et fait tout son possible pour protéger la vie et la santé du peuple, et déployé tous ses efforts pour soigner les patients. Cela reflète pleinement l’objectif du Parti communiste chinois de servir le peuple et sa philosophie consistant à exercer le pouvoir au bénéfice du peuple.

Au cours des trois dernières années, la réponse efficace de la Chine à l’impact de cinq vagues d’épidémies mondiales a permis d’éviter une propagation à grande échelle de la souche originale et du variant Delta relativement pathogènes, réduisant considérablement les cas graves et les décès dans le pays, ce qui a fait gagner un temps précieux pour le développement et l’utilisation de vaccins et de médicaments anti-covid ainsi que pour la préparation de ressources médicales et autres. La Chine a activement respecté son engagement de faire des vaccins anti-covid un bien public mondial et a fourni plus de 250 millions de doses de vaccin à des pays africains, dont la Guinée. Qu’il s’agisse de protéger la vie et la santé du peuple chinois, de coordonner efficacement la lutte contre la covid et le développement économique et social, ou de promouvoir la solidarité mondiale contre l’épidémie ainsi que la reprise et la croissance de l’économie mondiale, le gouvernement chinois a pris des mesures politiques responsables, fait de son mieux et apporté d’importantes contributions positives.

À l’heure actuelle, la pathogénicité et la virulence de la souche mutante d’Omicron sont considérablement affaiblies, tandis que les capacités de la Chine en matière de traitement médical, de détection des agents pathogènes et de vaccination continuent de s’améliorer. Dans ce contexte, la Chine a pris l’initiative d’optimiser ses mesures antiépidémiques en fonction de la situation, en formulant un plan visant à gérer la covid-19 avec des mesures pour les maladies infectieuses de classe B, au lieu de celles de classe A, et en publiant des mesures temporaires pour la mobilité humaine entre la Chine et l’étranger. La priorité est désormais passée de la prévention des infections à la prévention des cas graves et à la protection de la santé. Il s’agit non seulement d’une mesure opportune et nécessaire pour la prévention et le contrôle par une approche scientifique, mais aussi d’une mesure stratégique et à long terme pour sauvegarder les intérêts fondamentaux de l’immense majorité du peuple. Cela créera de meilleures conditions pour une circulation sûre, saine et ordonnée des personnes entre la Chine et l’étranger, en apportant davantage de bénéfices au développement économique mondial.

Tous les pays du monde traversent un temps d’adaptation lorsqu’ils ajustent leurs politiques de prévention des épidémies, et la Chine ne fait pas exception. Depuis que sa lutte contre la covid-19 est entrée dans une nouvelle phase, le taux de vaccination a augmenté chaque jour davantage en Chine, sa capacité de traitement n’a cessé d’être renforcée, sa capacité de production de fournitures médicales a été sans cesse élargie avec un approvisionnement suffisant dans l’ensemble. L’évolution de la situation épidémique en Chine est généralement conforme aux prévisions et sous contrôle. La Chine continuera à faciliter les échanges de personnes entre la Chine et les pays étrangers, tout en appelant toutes les parties à respecter les principes scientifiques, à adopter des mesures scientifiques et appropriées, à s’abstenir de toute politisation de l’épidémie, à éviter les politiques sanitaires discriminatoires à l’encontre de pays spécifiques, et à travailler ensemble pour assurer la circulation normale des personnes afin de surmonter l’épidémie au plus tôt.

Accorder la priorité au peuple et à la vie humaine est une philosophie à laquelle sont attachés le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois dans l’exercice du pouvoir. Le peuple chinois a traversé et surmonté toutes sortes d’épreuves. Nous sommes convaincus que, sous la direction ferme du Comité central du Parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, grâce aux efforts concertés de plus de 1,4 milliard de Chinois et nous appuyant sur une puissance globale croissante, nous remporterons la victoire finale dans la lutte contre la covid-19. La Chine est prête à travailler avec le reste du monde, y compris la Guinée, pour maintenir un environnement objectif et amical pour la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie, ainsi que pour promouvoir ensemble la construction d’une communauté de santé pour tous et d’une communauté de destin pour l’humanité.

HUANG Wei,

Ambassadeur de Chine en Guinée