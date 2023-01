Guinée-Burkina : Deux émissaires du capitaine Ibrahim Traoré à Conakry…

CONAKRY- Une importante délégation du Gouvernement du Burkina Faso est en séjour à Conakry. Conduits par deux ministres, les émissaires du capitaine Ibrahim Traoré sont arrivés ce mardi 10 janvier 2023, dans la capitale guinéenne, a constaté Africaguinee.com.

Madame Ragnaghnèwendé Olivia ROUAMBA, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l’Extérieur, Monsieur Serge Gnaniodem PODA, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, et leurs suites ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté.

"C'est une visite d'un frère. Avec le ministre des affaires étrangères de la Guinée, on s'était fait la promesse de se voir mutuellement. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Ça sera l'occasion pour nous de passer en revue les relations bilatérales entre nos deux pays. Des relations d'ailleurs qui sont au beau fixe et qui ne datent pas de maintenant.

Ça sera aussi l'occasion pour nous d'envisager un renforcement de cette coopération d'autant plus qu’il y a du potentiel qu'il faille vraiment explorer et exploiter. Je voudrais relever que c'est sur instruction de son excellence président de la transition capitaine Ibrahima Traoré que la présente mission a été entreprise pour être à Conakry" a déclaré la ministre des affaires étrangères du Burkina Faso.

Durant deux jours, cette délégation et les autorités guinéennes vont travailler pour le renforcement des relations bilatérales entre Ouagadougou et Conakry. Le ministre des affaires étrangères guinéennes pense qu'elle sera fructueuse pour les deux pays ainsi que pour la sous-région.

"Au nom de son colonel Mamadi Doumbouya, je voudrais souhaiter la bienvenue à ma sœur du Burkina Faso qui conduit une forte délégation Burkinabè. Je suis très heureux que les relations entre le Burkina et la Guinée vont reprendre de plus belle et se renforcer suite à l'arrivée des patriotes à la tête de deux pays. Je voudrais également au nom du chef du l'Etat, remercier le Colonel Ibrahim Traoré, pour avoir pris l'initiative d'envoyer cette importante délégation.

Nous allons travailler dans ces deux jours pour échanger sur le plan social, économique, touristique et diplomatique pour voir comment nous pouvons renforcer nos relations. Sous le leadership des deux présidents, nous allons faire en sorte que cette visite soit fructueuse non seulement pour les deux pays mais aussi pour la sous-région", a déclaré Dr Morissanda Kouyaté.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28