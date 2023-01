Fonds d'Investissement Minier : Le Conseil d'Administration tient sa deuxième session...

CONAKRY-Le Fonds d'Investissement Minier (FIM) a tenu ce mardi 10 janvier 2023 la deuxième session de son Conseil d’Administration (CA). Les travaux se sont déroulés dans les locaux de la SOGUIPAMI (Société guinéenne du Patrimoine Minier).

Ce rendez-vous a réuni les membres de la Direction Générale du Fonds d'investissement Minier (FIM) ainsi que ceux du Conseil d’Administration. La session a été présidée par M. Aboubacar Kabgè Touré, président du CA du FIM.

Plusieurs thématiques étaient inscrits à l’ordre du jour. Parmi elles, l'adoption du projet d’ordre du jour ; le bilan des activités et l'exécution du budget 2022, l'examen et l'adoption du projet de budget de l'exercice 2023; l'examen et l’adoption des documents de gouvernance. Les discussions ont été tenues à huis-clos.

Au sortir de cette session, Monsieur Aboubacar Kabgè Touré, président du Conseil d’Administration du Fonds d’Investissement Minier a apporté des précisions sur le budget de 2023 ainsi que ses principales articulations.

"Le budget de l'exercice 2023 est un budget d'affectation spéciale. Il s'élève à 189 milliards 740 millions de francs guinéens. Ce budget est destiné à financer les axes prioritaires du secteur minier", a-t-il souligné.

L'objectif visé à travers ce budget selon le président du CA du FIM, c'est d'aider la Guinée premièrement, à étendre les connaissances sur ses réserves minières en faisant une exploration beaucoup plus poussée des ressources, deuxièmement, renforcer les capacités des cadres du ministère des Mines, troisièmement faire des appuis aux entités locales pour une meilleure surveillance des zones d'exploitation minière.

Dans le cadre de l'adoption des documents gouvernance, le conseil d'administration a décidé de mettre en place trois comités. A savoir : le Comité d’Éthique et de la bonne Gouvernance, le Comité d'Audit et celui de la Gestion Financière. Ces trois comités seront dirigés par des membres du Conseil d'Administration.

"Ces trois comités auront pour mission d'examiner en détail tous les documents un jour avant la tenue du conseil d'administration pour qu'au cours des travaux, nous ayons des synthèses sur lesquelles on pourrait se prononcer. Donc, les travaux techniques se feront au niveau de ces comités ", a précisé Aboubacar Kabgè Touré.

Parlant de l'arrêté des comptes de l'exercice 2022 du Fonds d'Investissement Minier, le président du Conseil d'Administration a salué la gestion rigoureuse et saine dudit budget et les différentes initiatives qui ont été entreprises par la nouvelle équipe. Celle-ci s'est rapprochée d'un cabinet d'expertise comptable d'une bonne réputation qui l’a appuyé à faire les états financiers dans les normes, définir les règles de procédure interne. C'est-à-dire mettre en place un manuel de procédure adapté à l'activité actuelle, réévaluer le personnel pour se doter d'un organigramme avec des attributions bien définies.

"En gros, le Fonds d'Investissement Minier est dans la bonne trajectoire. Toutes les décisions qui sont prises sont conformes aux textes en vigueur. La direction est en train d'opérer une gestion à mon avis, très prudente. C'est ce que nous encourageons. Nous demandons toujours de se doter des documents de base, que toutes les dépenses soient effectuées avec des documents de support pour que tout soit ordonné et exécuté dans les règles fixées par l'Etat. Le budget a été correctement exécuté bien que les revenus attendus n'étaient pas au rendez-vous" a expliqué Aboubacar Kabgè Touré.

Le Fonds d'Investissement Minier (FIM) est un Organisme Public Autonome. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère des Mines et de la Géologie et de la tutelle financière du Ministère de l'Économie et des Finances. Il est aussi chargé du financement des projets de recherche géologique et des contrats de prestations géodésiques mais également du renforcement des capacités du personnel impliqué dans le développement du secteur minier.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28