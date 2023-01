Dossiers "Kassory, Oyé, Lonsény Nabé" : La Cour Suprême prend une décision…

CONAKRY- Accusés de "détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption d'argent publics et enrichissement illicite", Ibrahima Kassory Fofana, Lounseny Nabé et Oyé Guilavogui vont devoir rester encore prison. `

Et pour cause, la Cour Suprême a décidé de rouvrir les débats sur l'ordonnance de mise en liberté qui leur a été accordée par la chambre de contrôle de la CRIEF (cour de répression des infractions économiques et financières). La décision est tombée cet après-midi.

Alors que l’arrêt était attendu ce mardi 10 janvier 2023 à la Cour Suprême, le juge Mangadouba Sow, a décidé de reprendre les débats.

Le magistrat a ordonné la réouverture des débats sur la mise en liberté de ces trois anciens dignitaires du défunt régime d'Alpha Condé. L'affaire a été renvoyée pour être débattue le 24 janvier 2023 à la Cour Suprême.

Dossier à suivre !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023