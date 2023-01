Dialogue, Cedeao : Ce que le corps diplomatique demande à la junte…

CONAKRY-Alors que Conakry s’oppose à la reprise du dialogue telle que « recommandé » par Umaro Sossoco Embalo et ses pairs, les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des organisations internationales accrédités en Guinée ont lancé un appel.

Ils ont encouragé lundi 9 janvier 2023, les autorités de la transition, à maintenir le dialogue avec la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’Union Africaine (UA). Cette invite du corps diplomatique vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya, a été faite au Palais Mohamed V, lors de la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an.

« Nos espoirs, nos souhaits pour la nouvelle année pour vous et votre gouvernement, c'est de voir d’importants dialogues avec l'Union africaine et la Cédéao dans la résolution des conflits et aussi dans la collaboration avec l'équipe du médiateur de la Cédéao (Thomas Yayi Boni, ndlr) », a déclaré Almamy Hassane Bangoura, ambassadeur de la Sierra Leone et doyen des diplomates en Guinée.

Du 24 novembre au 15 décembre dernier, le Gouvernement de transition avait organisé un dialogue dit inclusif, qui a été boycotté par les trois principaux partis politiques du pays (RPG, UFDG, UFR) et leurs alliés. Les conclusions dudit dialogue ont été remises au Chef de la Transition le 21 décembre alors le président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoco Embalo déploie des efforts pour la tenue d’un nouveau dialogue respectant l’esprit de la recommandation faite par le Sommet des dirigeants de la Cedeao le 04 décembre dernier à Abuja. Une démarche bottée en touche par Conakry, qui n’entend guère faire un « retour en arrière ».

Lundi à Conakry, le doyen du corps diplomatique a salué le leadership du président de la transition dans l’organisation du dialogue inter-guinéen et l’établissement du chronogramme de la transition, fixée à 24 mois. Il souligne aussi qu'avec le soutien des partenaires, les objectifs peuvent être atteints.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com