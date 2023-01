Des femmes manifestent à Kankan : "Nous donnons trois jours aux autorités..."

KANKAN-Des femmes vendeuses du marché Sogbé situé dans la commune urbaine de Kankan, ont barricadé toutes les issues de ce centre négoce, ce mardi 10 janvier 2023. Elles exigent des autorités l'ouverture pure et simple de ce marché, construit sous le régime d'Alpha Condé.

Ces femmes en colère donnent trois jours à l'autorité afin de procéder à l'ouverture de ce marché, sans quoi, elles vont passer à la vitesse supérieure. Fanta Camara, est une manifestante.

"Nous manifestons pour demander à l'autorité de procéder à l'ouverture de notre marché, sans quoi, nous allons l'ouvrir pour s'installer. Ce marché a été construit depuis le temps du Pr Alpha Condé. Jusqu’à présent, on ne l’a pas mis à notre disposition.

Or, quand le ministre Mory Condé était venu ici avec le maire, on leur avait fait part de notre préoccupation. Mais jusqu’à présent, on n’a pas été entendu. Donc aujourd'hui, on ira jusqu'au bout. On donne trois jours aux autorités. Passé ce délai, on ira ouvrir le marché pour s'installer", a martelé cette manifestante.

Très en colère, dame Kandé Kourouma, demande l’intervention du Chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya.

" Je demande humblement au colonel Mamadi Doumbouya de dire à son ministre Mory Condé d'annoncer l'ouverture de notre marché. Toutes les activités sont finalisées. Il faut que le président lui-même s'implique dans cette affaire", a-t-elle déclarée.

Toutes les entrées du marché Bordo ont été bloquées par ces femmes en colère. Nos tentatives pour avoir la réaction du maire de la commune ont été vaines.

Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com