CNT : Ouverture d'un atelier de formation en faveur des huissiers et agents du protocole

CONAKRY-Un atelier de formation de trois (3) s’est ouvert ce mardi 10 janvier 2023 au Palais du Peuple, siège du Conseil national de la transition (CNT). Cette formation destinée aux huissiers et agents du protocole parlementaire a pour but de renforcer les capacités des bénéficiaires pour optimiser leur performance. Elhadj Sény Facinet Sylla, vice-président du CNT revient sur l’importance de cette formation.

"C'est un événement important qui nous réunit ici puis qu'il s'agit de la formation. Nous saluons le tout puissant Allah de nous avoir permis de nous retrouver ici pour cette formation. Chers participants, vous avez beaucoup de chance d'avoir en face de vous des formateurs de très haut niveau. Ils sont disposés à fournir des formations pertinentes avec des outils appropriés qui vont vous permettre d'améliorer votre capacité opérationnelle.

Vous devez donc en profiter le maximum possible. Pendant ces trois jours, mettez-vous à la tâche, chercher à tirer le maximum de ce qu'ils vont vous donner pour votre perfectionnement.

En ce qui nous (conseillers du CNT, ndlr) concerne, je vous donne l'assurance de notre disposition pleine est entière à vous apporter tout le soutien nécessaire pour la bonne réussite de cette formation", a promis le vice-président du CNT.

Depuis la mise en place du CNT le 5 février 2022, l’institution s’est engagée dans une série de réformes portant non seulement sur l'organisation structurelle, mais aussi sur le renforcement des capacités du personnel de l'administration parlementaire, a pour sa part déclaré Souleymane Touré, secrétaire général du CNT.

« Au sein de cette administration parlementaire, les huissiers et le protocole jouent un rôle très important dans l'animation des activités du Conseil national de la transition CNT. Alors, nous avons estimé que face à ces défis et dans les perspectives de la réforme et de la rectification institutionnelle, il est nécessaire de doter ce personnel de compétences optimales leur permettant d’atteindre les objectifs que nous leur fixons. C'est dans contexte que nous avons décidé -à travers la direction opérationnelle du protocole et la direction des relations interparlementaires et de la coopération- d’initier cet atelier de formation de trois jours", a indiqué le Secrétaire Général du CNT.

Samoka Bérété fonctionnaire interparlementaire a, pour sa part, souligné que cette formation permettra aux bénéficiaires de bien connaître leur travail et agir en conséquence en jouant correctement leur rôle.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com