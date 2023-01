Armée guinéenne : Mamadi Doumbouya justifie la création du Prytanée militaire…

CONAKRY-Le président de la transition a inauguré le Prytanée militaire de Guinée, communément appelé « école militaire préparatoire technique », ce lundi 9 janvier.

Ce centre destiné à former l’élite militaire de demain se trouve dans l’enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Plusieurs enfants issus d’horizon différent auront une formation militaire de base et une formation intellectuelle de pointe. L’initiative est toute nouvelle en Guinée. C’est d’ailleurs une première.

L'opérationnalisation du Prytanée militaire vient renforcer les structures mises en place dans la réforme du secteur de la défense, a indiqué le colonel Mamadi Doumbouya. L’initiative entre aussi en droite ligne avec les ambitions que le pays s'est donné de faire de la refondation, une des bases du processus de transition en Guinée, a-t-il ajouté.

« Ma vision est de réunir les enfants les plus brillants de notre nation autour d'un projet commun, pour préparer le futur et tirer tous les autres enfants vers la culture de l'excellence », a indiqué le président de la transition.

L'enjeu, d'après lui, est d'obtenir les meilleurs cadres pour l'administration civile et militaire dans un futur proche : « Dans le but de faire de l'éducation, le socle du processus de refondation de notre Etat, à travers la promotion du mérite et de l'excellence, en donnant la même chance à toutes les filles et tous les fils de notre pays.

Il y a quelques mois, j'ai instruit le premier ministre et les membres du gouvernement concernés, de prendre les dispositions idoines pour la création de trois importantes écoles qui manquaient à la structure de formation de notre pays.

A la suite de l'ouverture des écoles d'officier de la gendarmerie nationale et de l'école d'état-major, nous voici rassemblés pour l'inauguration de l'école militaire préparatoire technique, communément appelée “Prytanée militaire”.

64 ans après la création de notre armée nationale, il était indispensable que notre pays se dote de ces types d'école qui viennent renforcer la structure de formation des structures déjà existantes », a martelé le président de la Transition.

Les enfants qui bénéficient les premières formations de ce Prytanée militaire sont issus de toutes les couches sociales et de toutes les régions du pays, a précisé le colonel Doumbouya.

«L'option de création de ces trois écoles comporte des avantages tant sur le plan financier que sur les plans stratégiques. Elle nous permet de disposer d'un cadre de formation…à moindre coût dans un environnement adéquat », a laissé entendre le président de la transition.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com