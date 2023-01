Agacement de Dadis à la barre: "Il est perturbé par les âmes qu’il a décimées…", dixit Me Paul Yomba

CONAKRY-Le capitaine Moussa Dadis Camara est paru très nerveux ce mardi 10 janvier 2023, lors de son interrogatoire. L’ancien chef de la junte digérait mal certaines questions des avocats de la partie civile. Pas d’une fois, il a montré des signes d’agacement. Le président du tribunal Ibrahima Sory 2 Tounkara lui a demandé à maintes reprises de clamer.

L'ancien chef de la transition de 2008-2010 a perdu son sang-froid, se laissant emporter par la colère. Le premier accrochage a eu lieu entre lui et Maître Halimatou Camara, avocate de la partie civile.

« Aujourd’hui on est certainement ici à l’heure de la vérité Monsieur Camara... » Ceci est une affirmation de l'avocate, qui voulait des véritables détails venant du capitaine Dadis.

Sans laisser l'avocate terminer ses propos, l'ex fort d’hier de la Guinée a sèchement rétorqué : « Posez votre question. Il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre. L’heure de la vérité, vous n’avez pas besoin de me l’apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n’est pas vous qui m’avez fait venir ici... »

Et Me Halimatou d’enchainer : « Calmez- vous monsieur Camara parce qu’on a tout le temps. Moi, je ne suis pas à la barre (...) »

La réplique de Dadis ne s’est pas faite attendre. « C’est vous qui devriez-vous calmer... Même si vous n’êtes pas à la barre mais chacun a son droit. Vous n’avez pas le commandement de la barre, vous n’êtes qu’avocate, je suis accusé, c’est ce que vous devez savoir. Je ne suis pas votre sujet, je dis que je ne suis pas votre sujet ».

Visiblement, le terme “Je ne suis pas votre sujet ”, a fâché également l'avocate de la partie civile, qui a lâché aussitôt : « Je ne suis pas votre sujet non plus monsieur Camara, que chacun reste à sa place et joue son rôle. » Et c’est partie. Les hostilités sont lancées.

Le débat a été houleux. A son tour, le président du tribunal n'a pas cessé de rappeler au capitaine Moussa Dadis Camara de se retenir, afin de ne pas continuer à faire front contre les avocats.

Ibrahima Sory 2 Tounkara a aussi invité les avocats de cesser tout débat avec les accusés à la barre qui ne sont que jusque-là, des “présumés coupables”, comme il aime à le dire.

Dans ces échanges houleux, ce mardi 10 janvier 2023, le juge a suspendu la première partie de l’audience plutôt que prévu. Vers midi 40. Maitre Paul Yomba Kourouma, trouve une explication face à cette attitude de Dadis Camara qui n’a pas manqué de demander à un des avocats d’aller chercher des preuves à la planète mars contre lui. Pour l’avocat de Toumba Diakité, Dadis Camara vit avec une hantise.

« C’est une descente glissante aux enfers pour Dadis qui est mortifié. Il ne représente plus rien, même aucun symbole de l’Etat. C’est ça son problème. Il a voulu mourir, non pas en martyr dans cette affaire, mais en coupable avéré. Il nous révèle qu’il n’a aucune intelligence véritable.

Dadis a un problème spirituel. Il ne peut pas raisonner parce qu’il est perturbé par les âmes qu’il a décimées, dont les parents n’ont pu faire le deuil par une sépulture adéquate. Il a ce problème parce que ça défile chaque jour à son chevet. Il suit un film qu’il ne peut expliquer même à sa femme ou même à un psychologue qui devait l’aider », a martelé l’avocat.

La défense de l'accusé Dadis Camara déplore le fait que les questions posées à son client n'ont rien à voir avec les faits poursuivis. "On se pose la question si nous sommes dans un palais de justice ou dans un débat politique où il est question d'évaluer la gestion politique du président Moussa Dadis Camara", a martelé maître Pépé Antoine Lamah.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com