Procès sur le massacre du 28 septembre 2009 : Dadis Camara de retour à la barre ce lundi…

CONAKRY-Le capitaine Moussa Dadis Camara est attendu de nouveau à la barre du tribunal criminel de Dixinn, ce lundi 09 janvier 2023, pour la suite de son audition, dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009.

Dans ses précédentes comparutions, l’ancien dirigeant guinéen a adopté une ligne de défense axée sur la négation systématique des lourdes charges qui pèsent sur lui.

Poussé à bout par le ministère public et des avocats de la partie civile, il a montré quelquefois, des signes d’agacement.

L’accusé affirmant à la barre avoir été victime de complot ourdi selon lui, par l’ancien Président Alpha Condé, (opposant au moment des faits), son ex ministre de la défense, le Général Sékouba Konaté et ex aide de camp Toumba Diakité.

Pour lui, il n’a ni préparé, ni donné d’ordre pour la commission des exactions. Il a cependant admis citation : « Ce massacre était lugubre, barbare et féroce. C’est pour cette raison que j’avais mis en place cette commission d’enquête afin de faire la lumière. Ça ne devrait pas rester impuni ».

Après deux semaines de répit, Moussa Dadis Camara revient donc devant le juge Tounkara. Personnage clef du procès en cours, aux côtés de son ancien aide de camp Toumba Diakité, l’ex chef de la junte se prêtera à nouveau aux questions des avocats de la partie civile.

