Histoire du couple divorcé : Hadja dément son ex-mari et brandit ses preuves…

CONAKRY- L'histoire du couple divorcé "Tahirou Sow et Kadiatou" n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Après la publication de la version de Tahirou Sow, "Hadja" a tenu à faire une mise au point sur certaines déclarations de son ex-mari. Cette fois-ci, elle ne s’est pas seulement contentée de simples déclarations. Kadiatou brandit aussi ses preuves. Explications.

« Premièrement, mon ex-mari a dit dans l’entretien qu’il vous a accordé que c'est lorsque je me suis remariée qu'il a décidé de prendre mes documents pour envoyer une autre femme (qu’il a épousé) en France. Ce qui est une contrevérité. J'ai une preuve, le certificat de mon 2ème mariage (voir copie en bas de l’article). Lui, il s'est remarié avec sa 2ème femme en 2014 et il est revenu en Guinée en 2015. A l’époque, on n'avait pas divorcé bien que nous n'étions pas d'accord et je n'étais pas chez lui, plutôt chez mes parents.

Il a également dit que j'ai demandé le divorce parce que je parlais avec un autre homme pour le mariage. Là aussi, c’est une accusation qui ne repose pas sur la vérité. Je n'ai jamais demandé le divorce (…). Je me suis remariée en 2016 après le voyage de mes enfants en France. L'intervalle entre le voyage de mes enfants et mon mariage n'a été que d'un mois. Mieux, contrairement à ce que Tahirou a dit, je ne me suis jamais séparée de mes enfants lorsqu’ils étaient en Guinée jusqu’à leur voyage.

Ensuite, il vous a dit que j'ai accouché notre deuxième enfant chez mes parents parce qu'on était en désaccord. Mais il n'a pas dit pourquoi on n'était pas d'accord. J’ai quitté son foyer alors que j'étais enceinte de 7 mois. Un jour, hasardement, j'ai pris son téléphone pour fouiller. Je suis tombée sur des vidéos d'une fille, une voisine à nous. Mon mari disait souvent qu'il allait épouser cette fille âgée de 16 ans. Ce jour, en fouillant son téléphone je suis tombée sur des vidéos de cette fille. Mon mari la touchait (...). Quand j’ai vu ça, je n'ai pas osé lui demander des explications parce qu'il est de nature très impulsif, il allait me frapper.

Incidents

C'est ainsi je suis allée en ville chez un de ses amis qui avait une boutique d'alimentation. J’en ai parlé à ce dernier pour qu’il prodigue des conseils à mon époux. Quand mon mari est venu chez lui, ce dernier lui a expliqué ce que je lui avais dit à propos des vidéos de cette fille. Il est rentré très en colère à la maison et a dit à son père qu'il ne m'aime plus, qu'il me renvoie. Mon beau-père lui a répondu qu'il ne pouvait pas renvoyer une femme enceinte. Il a rétorqué en disant que si son père ne me sortait pas de la maison qu'il allait me faire du mal. Je suis allée me cacher au magasin. Au moment où il sortait, il a entendu le bruit...il m’a trouvé à l’intérieur et m'a frappé avec sa ceinture, il m'a blessé sur le visage. Après cet incident, mon papa est venu me chercher. C’est ce qui a fait que j’ai quitté le foyer pendant que j’étais enceinte.

Cas du Libanais

Il a parlé également d'un libanais pour dire que ce dernier était mon fiancé. Ce n'est pas vrai, ce libanais n’a jamais été mon fiancé. Il m'aidait pour que les enfants quittent les foyers d'accueils.

Il a également raconté ce qui a fait que selon lui il a arrêté de prendre mes appels. En fait, même les vendredis et les dimanches, lorsque j’appelais pour parler avec mes enfants, il ne prenait pas. Pourquoi il a acheté le téléphone pour donner à ma fille ? Sa femme n'aimait pas mes enfants. Lui-même l’a compris. Du coup, il avait renvoyé cette dame en lui disant qu’elle ne va pas rester chez lui si elle n'aime pas ses enfants.

Quand il a renvoyé sa femme à cause ça, elle était partie en Belgique chez ses parents. Donc, c'est ce qui a fait qu'il a acheté un téléphone pour donner à notre fille-aînée vue que c'est seulement les enfants qui étaient à la maison et il n'avait pas où appeler pour parler avec eux. Ce n'est pas à cause de moi qu’il a acheté le téléphone.

Du paiement du loyer à Conakry

Mon ex-mari a aussi soutenu qu'il a pris un logement et a payé 9 mois de loyer pour moi. Ce n’est pas exact. Je jure sur tout ce qui m’est chère, il n'a jamais payé le prix de loyer pour moi. Depuis lorsqu'il m'avait renvoyé chez mes parents en 2015 jusqu'aujourd'hui il ne m'a jamais donné même un franc.

Mieux, je n'ai jamais demandé le divorce entre nous. C'est quand il est revenu de France en 2015 pour faire la demande de visa pour nos enfants et sa femme (sans m’en parler), à son retour en France il m'a renvoyée. C'est en ce moment que j'aie rencontré cet homme qui était en Italie et avec qui je me suis remariée juste deux mois après le voyage de mes enfants. Voilà ce que je voulais clarifier ", a expliqué Kadiatou Sow "Hadja".

A suivre le 4ème épisode dans nos prochaines parutions !

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023