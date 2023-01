Guinée : Les États-Unis "préoccupés" par le sort de Kassory, Damaro et cie…

CONAKRY-En Guinée plusieurs anciens dignitaires du régime déchu, accusés de crimes économiques sont incarcérés depuis plusieurs mois, tandis que d’autres sont inculpés puis placés sous contrôle judiciaire. Parmi les détenus, deux ont la nationalité américaine. Il s’agit de Kassory Fofana, ancien premier ministre, Amadou Damaro Camara, ancien présidentiel de l’Assemblée nationale.

Une autre catégorie d’hommes politiques ayant soutenu des manifestations sont inculpés et mis sous contrôle judiciaire depuis fin octobre dernier. C’est dans ce contexte que l'Ambassadeur des États-Unis en Guinée, Troy Fitrell, accompagné de la Première Conseillère Anne Dudte, a rencontré ce lundi 9 janvier 2023 le garde des sceaux guinéen, Alphonse Charles Wright.

Selon la représentation diplomatique américaine, « au cours de cette importante réunion, plusieurs programmes et projets de soutien de l'Ambassade des Etats-Unis ont été discutés, tels que le projet de gouvernance locale de l'USAID, le soutien à la transition et au processus électoral, le procès du massacre du stade et les voies et moyens pour les États-Unis de soutenir les victimes du massacre ».

Des questions portant sur le « statut du contrôle judiciaire et le processus pour les personnes détenues ont également été abordées », précise l’ambassade qui assure que « les États-Unis restent un partenaire du peuple de Guinée dans ses efforts en vue de son développement et le retour à l'ordre constitutionnel ».

Au lendemain de la détention de Kassory Fofana, c’est-à-dire le 07 avril dernier, le diplomate américain en poste à Conakry s’était rendu à la maison centrale de Conakry où il avait été « refoulé ». Joint à l’époque par Africaguinee.com, l’ambassade des Etats-Unis en Guinée avait précisé qu’un de ses rôles consiste à porter assistance aux citoyens américains détenus à l’étranger.

« Un des rôles de la mission diplomatique est fournir une assistance à ses citoyens qui sont incarcérés ou détenus à l’étranger. Nous prenons au sérieux notre responsabilité d’assister les citoyens américains à l’étranger. Nous ferons tous les efforts pour fournir une assistance consulaire appropriée à nos citoyens aussi rapidement que possible », a précisé la section des affaires publiques de l’ambassade américaine à Conakry.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com