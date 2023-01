Guinée : "Abdourahmane Sano n'a jamais incité à des actions subversives", selon Koundouno

CONAKRY- Abdourahmane Sano, ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est attendu ce lundi 9 janvier 2023 à la barre du tribunal de première instance de Mafanco.

Cet acteur de la société civile est poursuivi dans le cadre d’une procédure de flagrance intentée contre lui par le parquet de Mafanco. Il est accusé notamment de « participation délictueuse à des réunions » (non déclarées).

L’inculpation de M. Sano a suscité une floppée de réactions dans les rangs de ses soutiens et anciens collaborateurs. C’est le cas de l’actuel responsable des stratégies et planification du FNDC.

« Qu'est-ce que Monsieur Abdourahmane Sano a fait pour mériter des poursuites judiciaires ? Dans toutes les causeries auxquelles il a été invité, Monsieur Abdourahmane Sano a parlé de rassemblement, d'unité nationale, de participation citoyenne.

Il n'a jamais incité à la violence ou à des actions subversives ou encore des actes de nature à troubler l'ordre public », a déclaré Sékou Koundouno.

L’opposant au pouvoir du Colonel Mamadi Doumbouya voit derrière l’inculpation de M. Sano, un signe de manque de sérénité de la part des autorités actuelles.

« Quel mal y a-t-il à aider les citoyens à connaître leurs droits, à leur faire comprendre les notions de citoyenneté et de participation citoyenne ? En écoutant les messages de M. Abdourahmane Sano, on peut dire que la junte militaire au pouvoir devait plutôt l'encourager, le soutenir et même financer ses activités », suggère le responsable des stratégies et planification du FNDC.

A suivre…

Dansa Camara

Pour Africaguinee.com