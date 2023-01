Drame routier au Sénégal: Vive émotion dans la famille de feue Aissatou Béla Diallo à Labé

LABE- Parmi les quarante (40) personnes tuées dans le terrible accident de la route survenu dans la nuit du samedi à dimanche 8 janvier 2023 dans le département de Kaffrine, il y a trois guinéens. Aissatou Bella Diallo est l’une des victimes.

Agée de 38 ans, mariée sans enfant, Aissatou Bella Diallo s’était rendue au Sénégal pour acheter de la marchandise pour ses activités commerciales. Elle a croisé le destin tragique dans le pays de la Téranga qui a décrété un deuil national de trois jours.

Dans sa famille à Labé, l’émotion est vive depuis l’annonce de la douloureuse nouvelle de sa disparition. Son jeune-frère est complètement bouleversé. Africaguinee.com l’a interrogé.

Dans son pathétique témoignage, Mamadou Lamarana Diallo a expliqué que sa sœur était un grand appui pour la famille. Sans elle, lui, n’aurait jamais été (peut-être) ce qu’il est devenu aujourd’hui.

« Elle était tout pour moi. Depuis à bas âge, nous étions toujours ensemble, on a fait l’école primaire et le collège ensemble. C’est seulement au lycée qu’on a été séparé par le destin. Elle m’a toujours prodigué d’utiles conseils. Elle était d’un grand appui pour la famille, c’est elle qui m’a poussé à me lancer dans l’enseignement, elle m’a encouragé, motivé, elle m’a dit que c’est mon destin. J’ai pris le courage j’ai continué, aujourd’hui je suis très fier de ça parce que je vis de cela, j’ai fondé ma famille à travers cela. Ce qu’elle a fait pour moi et la famille est inoubliable », a témoigné le jeune frère de cette victime.

Très brave, Aissatou Bela Diallo a commencé à faire le commerce à bas âge, témoigne son frère. « Elle a commencé à Labé ici avec Nestlé où elle a travaillé là-bas durant des années avant d’intégrer Total. Après quelques années, elle a obtenu une mutation pour Conakry. Elle a continué avec Total. Mais un jour, elle m’a appelé un jour pour me dire ‘’petit frère, je voudrais être indépendante, parce qu’être dépendante n’est pas facile’’. Je l’ai demandé qu’est-ce qu’elle voulait faire ? Elle m’a dit qu’elle voulait se projeter encore dans le commerce, pour qu’elle soit indépendante.

Je l’ai encouragé parce qu’elle m’a toujours avisé avant de faire quoi que ce soit. Elle s’est replongée dans le commerce, elle à commencer par un petit conteneur à Madina qui ne vaut même pas un mètre carré, petit à petit avec les bénédictions elle a ouvert une grande boutique, elle était partie au Sénégal pour ses activités commerciales », a ajouté Mamadou Lamarana Diallo en larmes.

La dépouille de Aissatou Bella Diallo sera rapatriée en Guinée pour inhumation dans les prochains jours. Faut-il signaler qu’en plus de Aissatou Bella Diallo, deux autres jeunes guinéens âgés respectivement de 18 et 19 ans ont péri dans ce tragique accident de la route.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com