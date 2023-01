Dissolution des élus locaux : Comment réagit l’UFDG face à l’annonce de Mory Condé?

CONAKRY-En Guinée, les exécutifs communaux sont-ils en sursis ? Tout porte à le croire. A Kindia le vendredi 6 janvier dernier, Mory Condé, ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, a rappelé en face à des élus locaux que leurs mandats arrivent à échéances dans un mois. Ceci étant, ils devraient être dissous. Mais d'après lui, il y aura des exceptions.

Les élections communales du 18 février 2018 s’étaient soldées par des dizaines de morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Le mandat des maires en fonction expire donc dans un mois (février 2023-. Ils seront “remplacés par des délégations spéciales (…)”, a laissé entendre Mory Condé. Et d'avertir : «Je serai sans état d'âme par rapport à la révocation des conseils communaux. Vos mandats sont presqu'à terme...», a-t-il ajouté.

L'UFDG qui dirige près de 120 mairies en Guinée, avec près de deux milles élus (maires, conseillers communaux, etc.), estime que cette problématique est résolue par le code de collectivité.

« A l'échéance du mandat, je crois que les conseillers élus doivent passer le service à d'autres conseillers élus. Mais si pour une raison ou une autre, l'État n'a pas pu faire les élections conformément aux lois, je pense que ceux qui sont élus restent en place jusqu'à ce que l'État ait les moyens d'élire les nouveaux conseillers ou les nouveaux maires.

Mais si à l'échéance de leurs mandats, on les renvoie, on prend d'autres qui n'ont pas été élus..., quel est le groupe qui a la légitimité ? Je pense que ce n'est pas la peine d'encombrer les choses. Nous sommes en transition, on fait vite pour élire les maires. C'est mon point de vue...», a confié Kalémodou Yansané, l'un des vice-présidents de l'Union des forces démocratiques de Guinée.

Quid des positions du RPG arc-en-cel et l'UFR?

L'ancien parti au pouvoir, le Rpg Arc-en-ciel, et l'UFR, formation politique dirigée par Sidya Touré, comptent dévoiler leurs positions relatives à cette actualité, mais après concertation, selon des acteurs de ces deux partis, joints par un reporter d'Africaguinee.com.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com