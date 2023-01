Dadis Camara : "Pourquoi j'ai appelé à voter pour Alpha Condé en 2015…"

CONAKRY- Ce lundi 9 janvier 2023, lors de son interrogatoire dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara a été amené à s’exprimer sur la présidentielle de 2015.

M. Camara qui accable aujourd’hui Alpha Condé pour qui il avait appelé à voter, était à l’époque en exil au Burkina Faso. C’est non sans agacement qu’il s’est justifié sur sa décision d’appeler la région Forestière à voter pour l'ancien président Alpha Condé, qui briguait un second mandat. Il déclare qu’il assume parfaitement sa décision.

"C'est moi qui allais rester au Burkina Faso regarder mes oncles Konias et mes parents Guerzés s'entretuer ? Qu’on le veuille ou non, Alpha Condé allait gagner les élections. Mais je ne suis pas un maudit.

J'ai appelé mes parents pour leur dire "votez pour lui (Alpha Condé), ndlr". Il y a un crime à ça ? Je l'ai fait et je l'assume parce que c'est seulement chez moi où il y a eu plus de 400 et quelques morts. Dans quelle partie de la Guinée il y en a eu ?

Personne ne peut me condamner par rapport à ça. Je l'ai fait et je l'assume. C'était pour sauvegarder les deux communautés Konias et Guerzés. Je l'ai fait, je l'assume et je ne le regrette pas. C'est ce qui fait aujourd'hui que les deux communautés s'entendent", a expliqué Moussa Dadis Camara.

