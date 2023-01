Abdourahmane Sano à la barre : "Oui j'ai participé à une réunion mais…"

CONAKRY- Abdourahmane Sano, ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) comparait en ce moment même (11h15 GMT) à la barre du tribunal de première instance de Mafanco. Il est arrivé ce lundi 9 janvier 2023 dans les locaux de ce palais de justice en compagnie de son avocat maître Mohamed Traoré.

Cet acteur de la société civile est poursuivi dans le cadre d’une procédure de flagrance intentée contre lui par le parquet de Mafanco. Il est accusé notamment de « participation délictueuse à des réunions » (non déclarées). Dans sa déposition devant le juge audiencier, il a déclaré :

"Oui j'ai participé à une réunion mais c'est dans le respect de tous les droits et principes. La réunion pour laquelle on m'a interrogée, on l'a tenue le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde (18 novembre 2022 ndlr). On a tenu la réunion dans une école.

Des fois, nos réunions regroupent entre 12, 16 et 18 personnes. Je précise que depuis les années 2016, 2017 nous sommes dans ces activités de rencontres avec les citoyens dans le but de créer une structure citoyenne qui s'appelle CPR (Citoyen pour la République).

L'objectif de cette structure "CPR" est de faire la promotion de la citoyenneté, de la bonne gouvernance, de l'Etat de droit (...) Le reste de ma vie est consacré à ce projet, pour la Guinée"», a déclaré M. Sano à la barre.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Depuis le TPI de Mafanco pour Africaguinee.com