Retour à l’ordre constitutionnel : La junte dans une dynamique d’apaisement…

CONAKRY-Alors qu’une partie de la société civile et de la classe politique agite l’épouvantail de la reprise des manifestations de rue, les autorités de la transition apaisent, prêchant l’unité et la cohésion pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel.

« Nous devons œuvrer ensemble avec le même état d’esprit afin de sauvegarder notre cohésion sociale et conduire notre pays à la prospérité souhaitée. Notre souhait est que cette transition soit la dernière, qu’elle soit la plus apaisée que possible afin de faciliter le retour à l’ordre constitutionnel », a souhaité le Premier ministre.

L’héritage est lourd, a indiqué Dr Bernard Goumou, qui appelle les guinéens à être unis, agir dans l’intérêt collectif et être résilients à toute épreuve.

Cet appel intervient alors que ces derniers jours, on constate un regain de tension. A l'origine, les menaces de reprise des manifestations brandies par le FNDC soutenu par une partie de la classe politique.

