Conakry : La passerelle de Koloma transformée en lieu de vente par des étalagistes…

CONAKRY-Il se passe des choses vraiment bizarres à Conakry. Construite pour faciliter la traversée de la route aux piétons, la passerelle située au marché Koloma, a été transformée de nos jours en lieu de vente par des femmes étalagistes. On y vend de tout et de rien : Feuilles de patate, des condiments, de la fripe…L spectacle est saisissant.

Des femmes viennent étaler leurs marchandises au niveau des escaliers tout comme au niveau du pont. La passerelle est totalement envahie par ces vendeuses qui obstruent le passage aux piétons. Des rixes éclatent des fois entre ces étalagistes et des passants. Mamadou Kolon Diakité qui a une boutique à côté du pont témoigne :

"Depuis qu'on a installé les barrières au niveau de la passerelle, beaucoup de passants empruntent le pont pour traverser. Vue cette affluence, certaines femmes n’ont pas trouvé mieux que d'étaler leurs marchandises au niveau de la passerelle, empêchant le passage à certains passants. Des fois même, il y a des disputes qui éclatent entre les passants et ces femmes. Ces disputes virent souvent en rixes", explique Mamadou Kolon Baldé.

Manque de places à l’intérieur du marché

Interrogée sur place, une vendeuse a expliqué les raisons qui l’ont poussé à occuper le pont.

"Nous sommes venues vendre sur la passerelle parce qu'il n'y a pas de places à l’intérieur du marché. Vraiment, nous nous sentons mieux ici, bien qu'il y a de petites difficultés de temps en temps avec les passants. Mais si les responsables du marché nous trouvent des places dans le marché nous sommes prêtes à quitter. Parce que la passerelle est faite pour les passants et non pour un lieu de vente. Nous en sommes conscientes", a clamé une femme vendeuse que nous avons trouvé sur la passerelle en train de vendre des feuilles de patate et de manioc.

Qu’en dit le responsable du marché ?

Yacine Diallo, l'administrateur du marché de Koloma déplore cette situation, expliquant que ces femmes étalagistes ont été sensibilisées, ensuite recasées à l’intérieur du marché. Selon lui, elles sont revenues occuper la route par la suite.

"Nous trouvons cette situation anormale car la passerelle ne doit en aucun cas être transformée en un lieu de vente. La première des choses que nous avons faites, c'est d'appeler les femmes pour les sensibiliser afin qu’elles quittent les lieux. Chose qu'elles n'ont pas comprise pour le moment. C'est pourquoi de temps en temps nous procédons à des déguerpissements en ramassant leurs marchandises.

Il y a eu un premier groupe qui s'était installé sur les lieux. On a œuvré pour leur trouver des places à l’intérieur du marché. Mais elles tiennent coûte que coûte à vendre sur la route. Or, même s’il n'y avait pas de places à l’intérieur du marché cela ne donne le droit à personne d'aller s'installer sur la passerelle ou sur la route pour en faire un lieu de commerce", indique M. Diallo.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com