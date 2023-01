Mali : Assimi Goita gracie les 49 soldats ivoiriens…

BAMAKO-Le colonel Assimi Goïta, a gracié ce vendredi 6 janvier 2023 les 49 soldats ivoiriens condamnés le 30 décembre dernier par la justice malienne.

Reconnus coupables, d'« association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre… », ils écopaient, chacun, de 20 ans de réclusion criminelle.

Ces militaires ivoiriens bénéficient d’une remise totale de peine. Ils rentreront désormais dans leur pays après six mois de détention, comme l'avait promis Alassane Ouattara lors de son adresse à la Nation à l'occasion du nouvel an.

Le décret du chef de l’Etat malien intervient au lendemain de la visite à Bamako du médiateur de la Cedeao, Faure Gnassingbé. Cette grâce présidentielle, vient ainsi mettre fin à un longue crise qui a pourri dangereusement les relations entre Bamako et Abidjan.

