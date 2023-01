Cellou Dalein Diallo rassure ses partisans : "La lutte est dure...mais soyez convaincus qu’on y arrivera"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a adressé un message d’espoir à ses partisans ce samedi 7 janvier 2023.

S’exprimant par appel téléphonique depuis l’étranger, à l’occasion d’un rassemblement de son parti, axé sur des vœux de nouvel an à Conakry, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a fait une demande à ses partisans. A savoir, s’armer de courage et d’être convaincus que la lutte enclenchée depuis maintenant plus d’une décennie va aboutir.

« La lutte est dure, mais soyez convaincus qu’on y arrivera. Avec votre détermination, ça ne peut pas en être autrement », a-t-il lancé à ses partisans.

L’ancien premier ministre guinéen nourrit un grand espoir de réaliser « enfin » son rêve ultime -l’accession à la magistrature suprême de la Guinée-, à l’issue de la transition déclenchée le 05 septembre dont la durée est de 24 mois. Il vit hors du pays depuis près d’un an. Un long séjour qui s’apparente désormais à un exil.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com