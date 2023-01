Cas Abdourahmane Sano : le FNDC promet une réponse énergique...

CONAKRY-Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a eu une réaction énergique par rapport aux ennuis judiciaires dont fait l’objet Abdourahamane Sano.

Ce mouvement citoyen dissous par la junte depuis août dernier prévient que son ex coordinateur inculpé ce vendredi 6 janvier 2023 pour participation à une « réunion non autorisée », ne transigera pas dans la promotion et la défense de l’État de droit.

Alors que le procès de M. Sano s’ouvrira le lundi 09 janvier au TPI de Mafanco, le Front anti-troisième mandat indique qu’il ne sera pas ébranlé par le harcèlement judiciaire ourdi, selon lui, par une junte militaire « aux abois ».

« Les manœuvres dilatoires d’une justice aux ordres ne feront que renforcer notre engagement et notre détermination », prévient le mouvement dirigé par Oumar Sylla, en détention à la maison centrale depuis plusieurs mois.

« Nous ne céderons pas à un chantage juridique (…). Le FNDC promet une réponse à la hauteur des provocations à travers des actions fortes pour la rectification de la transition guinéenne », a averti le mouvement dissous qui « demande au peuple de Guinée à reprendre la gestion des choses publiques à travers les prochaines actions citoyennes qu'il annoncera dans les prochains jours ».

A suivre…

Africaguinee.com