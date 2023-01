Bradage des domaines de l'Etat : Mory Condé brandit la "tolérance zéro"

KINDIA- "Nous n'allons plus jamais indemniser les citoyens auxquels vous avez revendu des emprises des routes… Ils vont porter plainte contre vous...". Alors que le CNRD, acronyme de la junte au pouvoir en Guinée, est sur tous les fronts pour récupérer les domaines publics occupés par des citoyens à travers le pays, le Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient de brandir la tolérance zéro contre les administrateurs territoriaux qui s’adonnent à cette pratique.

De passage à Kindia ce week-end, Mory Condé visiblement remonté contre la vente illégale des domaines de l'Etat a menacé de traduire en justice tout élu local qui se hasarderait désormais à brader les domaines de l'Etat.

"Les élus locaux qui ont décidé de brader les domaines publics, désormais ce ne sera plus des discours : nous n'allons plus tolérer. Quelque soit la position d'un élu, celui se donnera le plaisir de brader le domaine de l'État pour ses intérêts, la personne et ses complices auront à faire avec la justice. Mais l'État récupéra ce qui lui appartient pour mettre à la disposition des collectivités", a averti Mory Condé.

Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation fait un constat amer sur le terrain.

"Le constat que nous avons fait, ce que des routes sont tracées depuis 10 ans, 15 ans et 20 ans mais vous (élus locaux) vous permettez de revendre les emprises de ces routes aux citoyens. Conséquences : lorsque nous arrivons pour faire les routes nous sommes obligés de débourser des centaines de milliards encore pour indemniser ces citoyens qui ont acheté ces emprises de la route dans vos mains en toute légalité", a constaté Mory Condé.

Le Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation prévient que l'Etat ne va plus jamais indemniser des citoyens qui se retrouveront dans ces genres des situations.

"Nous n'allons plus jamais indemniser des citoyens auxquels vous avez revendu les emprises des routes. Ils vont porter plainte contre vous et vous allez répondre devant les juridictions. Il n'est plus question de prendre l'argent du peuple de Guinée pour aller réparer des torts que vous avez causez dans votre gouvernance. Je pense que c'est clair, on ne va plus jamais indemniser quelqu'un.

Et si ces citoyens qui ont acheté ont des documents, s'ils n'ont pas de donation délivrée par les présidents des districts, par les maires ou par les chefs de quartier, ils ont des plans de masse délivré par le service de l'habitat, désormais nous allons récupérer tous ces documents. Et, toutes les autorités qui ont leur signature sur ses documents nous allons les traduire devant les tribunaux, les procureurs vont vous convoquer et vous allez répondre. Et vous allez rembourser à ce citoyen l'argent que vous avez pris", martelé Mory Condé.

Chérif Keita

Pour Africaguinee.com